Galatasaray, Kocaeli’de coşkuyla karşılandı! Cimbom kamp kadrosunu belirledi...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçı için geldiği Kocaeli'de coşkuyla karşılandı.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray yarın saat 17.00’de Kocaelispor’a konuk olacak. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, otobüsle Kocaeli’ne gitti. Galatasaraylı taraftarlar, kafileyi konaklayacağı otele girişi sırasında meşaleler yakıp, tezahüratlarla karşıladı.

Sarı-kırmızılılarda tedavileri devam eden Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan kafilede yer almadı.

İŞTE GALATASARAY'IN KOCAELİSPOR KADROSU!

Galatasaray’ın, Kocaelispor karşılaşmasının kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina."Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

