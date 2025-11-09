Galatasaray Kocaelispor'a kaybetti! Zorlu deplasmanda kaybedilen 3 puan ilkleri beraberinde getirdi...

Süper Lig lideri Galatasaray ligin 12.haftasında deplasmanda Kocaelispor’a konuk oldu. Cimbom, maçtan 1-0’lık skorla mağlup ayrılırken, uzun bir serisi de sona erdi. Aslan bu puan kaybıyla birlikte en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını da arttırma şansını kaçırdı. Cimbom, 2025-2026 sezonunda ligde daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile de berabere kalmıştı.

ASLAN İLKLERİ YAŞADI!

Galatasaray, 19 maçlık serinin ardından Süper Lig'de mağlup oldu ve bu sezonki ilk yenilgisini Kocaelispor'dan aldı.

TAM 225 GÜN SONRA…

Öte yandan Galatasaray, ligde 225 gün sonra ilk mağlubiyetini alarak liderlik yarışında büyük bir kayıp yaşadı.

SELÇUK İNAN’DAN BİR İLK!

Ayrıca Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Galatasaray'ı mağlup etti.

KOCAELİSPOR'DAN TARİHİ BİR ZAFER!

Galatasaray'ı konuk ettiği son 6 lig maçını kazanamayan ve evinde Galatasaray'a karşı son lig galibiyetini 1984'te alan Kocaelispor, 41 yıl sonra ilk kez kazandı.