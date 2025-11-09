SPOR

Galatasaray Kocaelispor'a kaybetti! Zorlu deplasmanda kaybedilen 3 puan ilkleri beraberinde getirdi...

Galatasaray Süper Lig’in 12.haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı. Maçtan 1-0’lık skorla mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar büyük üzüntü yaşarken, bu mağlubiyetle birlikte uzun bir seride sona erdi. İşte detaylar…

Galatasaray Kocaelispor'a kaybetti! Zorlu deplasmanda kaybedilen 3 puan ilkleri beraberinde getirdi...
Burak Kavuncu

Süper Lig lideri Galatasaray ligin 12.haftasında deplasmanda Kocaelispor’a konuk oldu. Cimbom, maçtan 1-0’lık skorla mağlup ayrılırken, uzun bir serisi de sona erdi. Aslan bu puan kaybıyla birlikte en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını da arttırma şansını kaçırdı. Cimbom, 2025-2026 sezonunda ligde daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile de berabere kalmıştı.

ASLAN İLKLERİ YAŞADI!

Galatasaray Kocaelispor a kaybetti! Zorlu deplasmanda kaybedilen 3 puan ilkleri beraberinde getirdi... 1

Galatasaray, 19 maçlık serinin ardından Süper Lig'de mağlup oldu ve bu sezonki ilk yenilgisini Kocaelispor'dan aldı.

TAM 225 GÜN SONRA…

Galatasaray Kocaelispor a kaybetti! Zorlu deplasmanda kaybedilen 3 puan ilkleri beraberinde getirdi... 2

Öte yandan Galatasaray, ligde 225 gün sonra ilk mağlubiyetini alarak liderlik yarışında büyük bir kayıp yaşadı.

SELÇUK İNAN’DAN BİR İLK!

Galatasaray Kocaelispor a kaybetti! Zorlu deplasmanda kaybedilen 3 puan ilkleri beraberinde getirdi... 3

Ayrıca Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Galatasaray'ı mağlup etti.

KOCAELİSPOR'DAN TARİHİ BİR ZAFER!

Galatasaray Kocaelispor a kaybetti! Zorlu deplasmanda kaybedilen 3 puan ilkleri beraberinde getirdi... 4

Galatasaray'ı konuk ettiği son 6 lig maçını kazanamayan ve evinde Galatasaray'a karşı son lig galibiyetini 1984'te alan Kocaelispor, 41 yıl sonra ilk kez kazandı.

