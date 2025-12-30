Serhat Ulueren'den sitem dolu paylaşım: "Belki de son defa gördüm Gökmen abimi"

Galatasaray’ın eski futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. 78 yaşındaki Özdenak’ın kalbinin iki kez durduğu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi.

KALBİ İKİ KEZ DURDU

Edinilen bilgilere göre Özdenak, 29 Aralık günü saat 15.00 sıralarında evinde aniden fenalaştı. KOAH hastası olduğu belirtilen Özdenak’ın yaklaşık 40 dakika boyunca nefessiz kaldığı ve nabzının durduğu aktarıldı. Eve gelen sağlık görevlileri, kalbi iki kez duran Özdenak’a müdahale ederek yeniden hayata döndürdü. Yapılan ilk müdahalenin ardından entübe edilen Gökmen Özdenak, hastanede yoğun bakıma alındı. Özdenak’ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.



"GALATASARAY'DAN NE ARAYAN OLDU NE DE BİR MESAJ"

Gökmen Özdenak ile uzun yıllardır birlikte program yapan Serhat Ulueren ise hem duygusal hem de sitem dolu bir paylaşım yaptı. Galatasaray Spor Kulübü'nü etiketleyen Ulueren paylaşımında, "24 saat geçti. Az önce, belki de son defa gördüm Gökmen abimi. Yoğun bakımda ve durumu çok kritik. Başta Fatih Terim ve dostları anında koşarak geldi hastaneye..

Ama şu ana kadar Galatasaray'dan eşini, kızını ve bizleri ne arayan oldu ne de bir mesaj yayımlayan...

Şaşırmadım!..

Başarılarda ciddi emeği olan Erden Timur Çağlayan'da sorgulanırken ve tutuklanırken Ultraaslan ve sevenleri dışında destek olan bi başkan ve yönetici gördünüz mü?

Tabiki Hayır...Zamanında kendi kulübünü icraya verenlerden, ceplerini doldurmakla meşgul olanlardan zaten ne beklenebilirdi ki? Vefa mı? Hadi gidin ya." ifadelerini kullandı.