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Galatasaray, Kolarov ile transfer için temasa geçti iddiası

16.04.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan basını Galatasaray’ın bir dönem Fenerbahçe’nin de çok istediği Inter’in tecrübeli sol beki Aleksandar Kolarov ile temasa geçtiğini duyurdu. Yıldız futbolcu ile geçen sezonun başında Fenerbahçe de çok ilgilenmiş, o dönem Roma forması giyen Kolarov’un kulübüyle anlaşma sağlanamamıştı.

Galatasaray, Kolarov ile transfer için temasa geçti iddiası

Süper Lig’de sezonun sonuna yaklaştıkça transfer çalışmaları da hız kazandı. Galatasaray da eksiklik hissettiği sol bek pozisyonu için arayışlarını yurt dışında sürdürüyor. Sarı kırmızılılar adına İtalya’dan sürpriz bir iddia geldi.

SEZON SONU SERBEST

La Gazzetta dello Sport'a göre, Cimbom sezon sonu sözleşmesi bitecek Alexander Kolarov için temaslara başladı. Haberde Sırp oyuncunun yakın çevresiyle iletişime geçildiği ve transfere yönelik nabız yoklandığı belirtildi.

INTER KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Inter, 35 yaşındaki futbolcuyu sezon başında 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'dan renklerine bağladı. Deneyimli sol bekin sözleşmesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu da var. Ancak Inter'in bu opsiyonu kullanmayacağı ve yıldızını serbest bırakacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE ROMA'YI İKNA EDEMEMİŞTİ

Bu sezon İtalya’da şampiyonluğa giden takımında yalnızca 7 maçta süre alan Kolarov, 1 asiste imza attı. Yıldız futbolcu ile geçen sezonun başında Fenerbahçe de çok ilgilenmiş, o dönem Roma forması giyen Kolarov’un kulübüyle anlaşma sağlanamamıştı.

CİMBOM'UN ALTERNATİFLERİ HAZIR

Cimbom’un bu hamlesinden sonra, sarı lacivertli ekibinde de Kolarov için girişimde bulunup bulunmayacağı merakla bekleniyor. Galatasaray ise Sırp yıldız dışında Hollandalı Patrick van Aanholt ve Makedon Ezgjan Alioski gibi isimleri de gündeminde tutuyor.


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