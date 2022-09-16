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GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig 7. hafta karşılaşması Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

16.09.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezona güçlü bir giriş yapan Galatasaray, Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçta şu an için kalesinde gol bile görmeyen namağlup lider Konyaspor'u konuk edecek. Teknik Direktörü Okan Buruk'un öğrencileri kendi sahasından galibiyetle ayrılmak istiyor. Birçok kişi internette 'Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle' konu başlığını araştırıyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig 7. hafta karşılaşması Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Konyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sarı Kırmızılılar 2022-2023 sezonunda 3 sezonluk şampiyonluk özlemini bitirmeyi amaçlıyor. Heyecanla beklenen karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında 'Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle' konu başlığını araştırıyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Konyaspor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Konyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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GALATASARAY KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ ABDÜLKADİR BİTİGEN KİMDİR?

Abdulkadir Bitigen 12 Şubat 1983 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

Abdulkadir Bitigen hakemliğe 2007'de başladı.

Süper Lig'de ilk yönettiği maç ise 2014 yılındfaki Eskişehirspor - Konyaspor karşılaşmasıdır.

Babası Galip Bitigen de futbol hakemliği yapmaktaydı.

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