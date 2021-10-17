Galatasaray-Konyaspor maçı öncesi bomba olay! Artem Kravets'in eşinden tepki

Galatasaray-Konyaspor maçı bugün 16:00'da oynanacak. 9. hafta maçı için Konyaspor kadrosuna alınmayan golcü Artem Kravets'in eşi Anna Kravets, İlhan Palut'un kararına tepki gösterdi.

Taraftarların kötü yorumlarına tek tek cevap veren ve 'orta parmak'lı emojiler gönderen Anna Kravets, bunun ardından bir açıklama yaparak eşinin kadroya alınmamasına ve kendisine gelen hakaret dolu yorumlara tepki gösterdi.

Anna Kravets gelen yorumlara kızarak "Türk taraftarlar, bu sözlerim size. Ağzınızı kontrol edemiyorsunuz. Kaba ve çok konuşuyorsunuz. Eğer sizin bana saygınız yoksa ben de bir kadın olmama rağmen size aynı şekilde cevap verebilirim. Sessiz kalmaktan yoruldum" dedi.

"EN TECRÜBELİ FUTBOLCUNUN OLMADAN..."

Ünlü futbolcunun eşi açıklamasının devamında ise "Her zaman Artem'in yanında olacağım, haksızlığa karşı asla sessiz kalmayacağım. Eşim profesyonel bir futbolcu ve sahada her zaman en iyiyi vermek için hazır. Bunu daha önce defalarca kanıtladı. Artem'in neden kadroda olmadığıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Teknik ekip sağ olsun... En tecrübeli futbolcunuz olmadan Galatasaray deplasmanına gidiyorsunuz. Kaybetmeyi mi istiyorsunuz? Ben istemiyorum. Hocanın akıllı kararlar almasını istiyorum. Eğer böyle yapıyorlarsa takım için en iyiyi istemiyorlar demektir. Bu riski almalarına sinirleniyorum" diyerek isyan etti.



