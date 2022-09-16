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Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor maçı şifreli mi?

16.09.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında NEF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Teknik Direktörü Okan Buruk'un öğrencileri kendi sahasından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Taraftarların heyecanla beklediği maç için geri sayım sürüyor. Çok sayıda taraftar arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor maçı şifreli mi?

Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor maçı şifreli mi?

Galatasaray Konyaspor maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaya saatler kala maçın tarihi ve hangi kanalda, saat kaçta ekrana geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor maçı şifreli mi?

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Konyaspor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Konyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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GALATASARAY KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ ABDÜLKADİR BİTİGEN KİMDİR?

Abdulkadir Bitigen 12 Şubat 1983 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

Abdulkadir Bitigen hakemliğe 2007'de başladı.

Süper Lig'de ilk yönettiği maç ise 2014 yılındfaki Eskişehirspor - Konyaspor karşılaşmasıdır.

Babası Galip Bitigen de futbol hakemliği yapmaktaydı.

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