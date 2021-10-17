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Galatasaray-Konyaspor maçının ardından

17.10.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü İlhan Palut: "Son vuruşlarda bitiriciliği sağlayamayıp mağlup olduk. Buradan puansız gittiğimiz için üzüntülüyüz"

İSTANBUL (AA) - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçından puansız ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Palut, Nef Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir maç olacağını bildiklerini aktaran genç teknik adam, "Maçın başında gol yiyebilirsiniz ama enteresan bir gol yedik. Bunu geri çevirme adına 90 dakika mücadele verdik. Hem gayretimiz hem de pozitif futbolumuz ikinci yarı yukarılara taşındı. Son vuruşlarda bitiriciliği sağlayamayıp mağlup olduk. Buradan puansız gittiğimiz için üzüntülüyüz. Buradan puansız gitmek planlarımız arasında olan bir şey değildi." diye konuştu.

Ligdeki son 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü, "Bugünden bazı şeyleri kazanç olarak görüyorum. Bazı haftalarda geri giden, inişli çıkışlı olan oyun grafiğimiz, bu hafta son vuruş hariç istediğim düzeydeydi. Bu düzeyde futbol oynamaya devam edeceğiz. Yenilmiyorduk ama kazanma sorunumuz da var. Bu oyunun üzerine sonuç alma çalışmaları da yaparak 3 puana ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bitiricilik eksikliğini mağlubiyetin en önemli nedeni olarak gösteren İlhan Palut, santrforlar Ahmed Hassan ve Sokol Cikalleshi'nin yokluğunda Artem Kravets'i neden kadroya almadığıyla ilgili soru üzerine, "Tamamen benim tercihimdi. Faydalanmak istemedim." dedi.

"Faydalanmak istemedim." ifadesini düzelten Palut, "İnsan faydalanmak istemez mi? Faydalanabileceğimizi düşünmedim. İlk cümlemi düzeltiyorum. Takım olarak faydalanabileceğimizi düşünmedim. Bu tamamen benim öngörüm, analizim ve kararım." şeklinde görüş belirtti.

Son haftalarda formu yükselen Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın tartışılacak bir isim olmadığını aktaran Palut, "Muslera belki bir sezonda yaptığı hataların tamamını bu sezonun başına sığdırdı. Ancak son birkaç haftadır bizim maçlarda rakip kalecilerin ekstra performanslarını seyrediyoruz. Muslera da bugün günündeydi. Galatasaray beklediğimin dışında değildi. Pas yapabileceğimizi ve oyuna dönem dönem hükmedeceğimizi biliyorduk ama bunu sonuçlandırmayla destekleyemedik." diyerek sözlerini tamamladı.

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