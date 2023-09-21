Galatasaray-Kopenhag maçı sonrası Grabara'nın paylaşımı olay olmuştu! Sarı-Kırmızılılar UEFA'ya gidiyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray A Grubu ilk maçında sahasında Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar rakibi karşısında iyi bir oyun sergilese de 2-2 berabere kalarak gruba 1 puanla başladı.
Zaman zaman gerginliğin arttığı mücadelenin ardından Galatasaray taraftarını oldukça kızdıran bir olay yaşandı. Kopenhag kalecisi Kamil Grabara "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde bir paylaşım yaptı. Kamil Grabara daha sonra, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik" açıklamasını "O b.ktan maçta" olarak değiştirdi.
Kulüp yönetimi, Grabara'nın Instagram yaptığı paylaşımda kullandığı "b.k çukuru" ifadesi sebebiyle UEFA'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor.
Grabara aynı zamanda maçtan önce de Galatasaray taraftarı hakkında sorulan soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde cevap vermişti. Galatasaraylı taraftarlar, bu açıklamanın ardından 24 yaşındaki kaleciye maç içinde ve sırasında ıslıklarla büyük tepki gösterdi.
Grabara'ya tepkiler kendisiyle sınırlı kalmadı. Grabara'nın eşi sosyal medya hesabından kendisine gelen mesajları paylaştı.