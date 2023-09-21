Galatasaray-Kopenhag maçı sonrası Grabara'nın paylaşımı olay olmuştu! Sarı-Kırmızılılar UEFA'ya gidiyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray A Grubu ilk maçında sahasında Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar rakibi karşısında iyi bir oyun sergilese de 2-2 berabere kalarak gruba 1 puanla başladı.

SKANDAL PAYLAŞIM

Zaman zaman gerginliğin arttığı mücadelenin ardından Galatasaray taraftarını oldukça kızdıran bir olay yaşandı. Kopenhag kalecisi Kamil Grabara "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde bir paylaşım yaptı. Kamil Grabara daha sonra, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik" açıklamasını "O b.ktan maçta" olarak değiştirdi.

GALATASARAY, UEFA'YA GİDİYOR

Kulüp yönetimi, Grabara'nın Instagram yaptığı paylaşımda kullandığı "b.k çukuru" ifadesi sebebiyle UEFA'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor.

"F.BAHÇE'NİN DAHA İYİ OLDUĞUNU DUYDUM"

Grabara aynı zamanda maçtan önce de Galatasaray taraftarı hakkında sorulan soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde cevap vermişti. Galatasaraylı taraftarlar, bu açıklamanın ardından 24 yaşındaki kaleciye maç içinde ve sırasında ıslıklarla büyük tepki gösterdi.

GRABARA'NIN EŞİNE TEHDİT MESAJLARI...

Grabara'ya tepkiler kendisiyle sınırlı kalmadı. Grabara'nın eşi sosyal medya hesabından kendisine gelen mesajları paylaştı.

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