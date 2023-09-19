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Galatasaray Kopenhag maçının hakemi Georgi Kabakov kimdir? Georgi Kabakov nereli ve kaç yaşında? Galatasaray Kopenhag maçını yönetecek

19.09.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kopenhag maçının hakemi Georgi Kabakov, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşması öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bulgar hakem hakkında bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Georgi Kabakov kimdir, kaç yaşında? İşte, Galatasaray Kopenhag maçının hakemi Georgi Kabakov hakkında merak edilenler...

Galatasaray Kopenhag maçının hakemi Georgi Kabakov kimdir? Georgi Kabakov nereli ve kaç yaşında? Galatasaray Kopenhag maçını yönetecek

Georgi Kabakov, Galatasaray Kopenhag maçında düdük çalacak. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov üstlenecek. Galatasaray ikinci turda Zalgiris'i, üçüncü turda Olimpija Ljubljana'yı ve play-off turunda Molde'yi geçerek gruplara kalmayı başarmıştı. Şimdi gözler UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Georgi Kabakov arama motorlarında araştırılan isimler arasında yer alıyor. İşte, Galatasaray Kopenhag maçının hakemi Georgi Kabakov'un hayatı ve biyografisi...

GEORGİ KABAKOV KİMDİR?

Georgi Kabakov 22 Şubat 1986 yılında Filibe , Bulgaristan'da dünyaya geldi.

Georgi Kabakov 2001'de futbol hakemi oldu. 2007'de ise Bulgaristan'ın en üst ligine yükseldi.

GALATASARAY KOPENHAG MAÇININ HAKEMİ GEORGİ KABAKOV'UN KARİYERİ

Takvimler 2017'i gösterene kadar 120'den fazla karşılaşmada düdük çaldı. Kabakov, 2013 yılında CORE 13 katılımcısıydı.

Georgi Kabakov 2013'te FIFA hakemi oldu . Bulgaristan'da 2015 UEFA U17 Euro 4. hakemi olarak atandı . Kabakov, Yunanistan'da düzenlenen 2015 UEFA U19 Euro'da hakemlik yaptı . 2017 yılına kadar 35'ten fazla uluslararası maçta hakem olarak yer aldı.

Kabakov, 2016–17 , 2017–18 ve 2018–19 UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra Avusturya ile Kuzey İrlanda arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçında da görev yaptı .

Kabakov, ilk maçına UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktı . Valencia CF ile Manchester United arasında Mestalla Stadyumu'nda oynanan ve ev sahiplerinin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan maçta düdük çaldı.

GALATASARAY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kopenhag maçı 20 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

Galatasaray Kopenhag maçı EXXEN platformunda canlı olarak ekrana gelecek.

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