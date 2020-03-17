SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, koronavirüs salgını ile ilgili önlemler almaya devam ediyor!

Galatasaray, koronavirüs salgını ile ilgili önlemler almaya devam ediyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.03.2020 18:03 | Son Güncelleme

Galatasaray, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında her birimden bir kişinin nöbetçi kalması şartıyla çalışanlarını evlerine gönderdiğini açıkladı.

Galatasaray, koronavirüs salgını ile ilgili önlemler almaya devam ediyor!

Galatasaray, korona virüse karşı alınan önlemlerini çoğalttı. Sarı-kırmızılı kulüp, birimlerinde bir çalışanı nöbetçi bırakarak, diğer görevlilerin işlerini evinden yürüteceklerini duyurdu. Aslan’ın sosyal medya hesabında da Galatasaray isminin yanına #EvindeKal hashtag’i eklendi.

be395bc5-055c-4f23-8e5c-a81d32cfa869

RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi uyarınca Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’nde tüm sportif ve sosyal faaliyetler geçici olarak durdurulmuş; üyelerimize açık lokal, restoran, havuzlar süresiz olarak kapatılmıştır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu değişime inanamayacaksınız!Bu değişime inanamayacaksınız!
Galatasaraylı futbolcu karantinada!Galatasaraylı futbolcu karantinada!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Virüsün merkez üssünde sadece 1 yeni vaka görüldü

Virüsün merkez üssünde sadece 1 yeni vaka görüldü

Sağlık Bakanı Koca'nın verdiği yanıt, sosyal medyada olay oldu

Sağlık Bakanı Koca'nın verdiği yanıt, sosyal medyada olay oldu

Galatasaraylı futbolcu karantinada!

Galatasaraylı futbolcu karantinada!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Koronavirüs testi yaptırmıştı! Sonuç belli oldu

Koronavirüs testi yaptırmıştı! Sonuç belli oldu

Koronavirüs EURO 2020'yi de vurdu!

Koronavirüs EURO 2020'yi de vurdu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray, koronavirüs salgını ile ilgili önlemler almaya devam ediyor!

Galatasaray, koronavirüs ile mücadele ediyor!

Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat oldu!

Ömer Bayram'dan Galatasaray'a üzücü haber!

Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması!

Galatasaray'dan koronavirüs hakkında açıklama!

Galatasaraylı futbolcu Ozornwafor koronavirüs nedeniyle karantinada!

Galatasaraylı futbolcu karantinada!

Lemina'dan koronavirüs paylaşımı

Lemina'dan koronavirüs paylaşımı

Galatasaray'dan derbi biletleri için iade açıklaması

G.Saray'dan derbi biletleri için açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.