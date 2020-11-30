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Galatasaray, krizden kazançlı çıktı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.11.2020 09:56 | Son Güncelleme

Galatasaray'da yaşanan mecburi değişim, aşılanan özgüven sadece iyi futbolu değil Diagne, Emre Akbaba, Donk, Linnes, Oğulcan ve Emre Taşdemir'in yeniden kazanılmasını sağladı.

Galatasaray, krizden kazançlı çıktı!

Galatasaray 7 yıldızdan yoksun çıktığı son iki maçta 4 puanla birlikte küskün, pas tutmuş futbolcularını kazandı!

Arda, Belhanda, Babel, Okan ve Omar'ın Covid-19 testinin pozitif çıkması Luyindama ve Falcao'nun sakatlıkları herkesi tedirgin etse de G.Saray, Kayseri ve Rize maçlarında oynadığı futbolla alkış aldı.

Fatih Terim, Kayserispor ile 1-1 berabere kalsa da geçen haftaki 11'i bozmadı ve hem oyuncularına güven aşıladı hem de Diagne, Emre Akbaba, Donk, Linnes, Oğulcan ve Emre Taşdemir'i kazandı.

REKABET SEVİNDİRİYOR

Eleştirilerin hedefi olan Diagne iki maçta 4 gol attı, 1 asist yaptı. Emre Akbaba da bir asistle katkı sağlarken ilk 8 haftada 40 dakika süre alabilen Donk yeniden Terim'in gözüne girip Luyindama'yı kulübeye yollamayı başardı. Oğulcan ise bu krizde ilk kez 11'de şans bulduğu iki maçta sınıfı geçti. Terim'in de takım içindeki forma rekabeti artacağı için de mutlu olduğu öğrenildi.

İSTATİSTİKLERİ DE ALT ÜST ETTİLER

Galatasaray, 7 yıldızından yoksun çıktığı son 2 maçta istatistikleri de alt üst etti. Aslan rakip ceza alanında tam 85 kez topla buluşurken 48 şuta imza attı ve bunların 23'ünde isabet sağladı. Kalesinde de sadece 1 isabetli şut gördü.

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