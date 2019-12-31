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  4. Galatasaray'dan flaş Florya ve haciz açıklaması

Galatasaray'dan flaş Florya ve haciz açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.12.2019 18:39 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzaladığı yeniden yapılandırma anlaşması sonucu, kulübün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizlerin kaldırıldığını duyurdu.

Galatasaray'dan flaş Florya ve haciz açıklaması

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, borçların yapılandırılmasına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Yapılandırma ile kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmıştır." denildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'yle ilgili de "Galatasaray Spor Kulübü için mali açıdan son derece önemli olan yapılandırma sürecinin ön koşulları 30 Aralık 2019 itibarıyla tamamlanarak, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi yeniden kulübümüze kazandırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

(AA)

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