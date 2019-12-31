Galatasaray'dan flaş Florya ve haciz açıklaması

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, borçların yapılandırılmasına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Yapılandırma ile kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmıştır." denildi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'yle ilgili de "Galatasaray Spor Kulübü için mali açıdan son derece önemli olan yapılandırma sürecinin ön koşulları 30 Aralık 2019 itibarıyla tamamlanarak, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi yeniden kulübümüze kazandırılmıştır." ifadesi kullanıldı.
(AA)
Eski futbolcu intihar etti
Beşiktaş'tan TFF'ye tepki
FIFA'dan tarihi ofsayt kararı! Ortaya çıktı
F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
G.Saray'a iyi haber
Ünal Karaman'dan taraftara mesaj
Dünya devleri 16'lık Türk'ü istiyor
F.Bahçe'den Vedat kararı
Zirvede Juve ve Inter var
G.Saray, 1. Lig'den transfer yapıyor
Beşiktaş'ın genç yıldızına talip var
Quaresma Güney Amerika yolcusu!
IFAB'tan flaş VAR açıklaması!
Çalhanoğlu, Premier Lig yolunda!
Ünal Karaman'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
Fatih Tekke eski takımının başına geçti!
Merih Demiral'a sürpriz talip!
Okuyucu Yorumları 0 yorum