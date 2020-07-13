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Galatasaray Kulübünde kurullar toplantı yaptı

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.07.2020 19:10 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün kulübün Denetim Kurulu, Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri ile birlikte bir toplantı gerçekleştirdi.

Galatasaray Kulübünde kurullar toplantı yaptı

Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz’in başkanlığında, Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda sarı-kırmızılı kulübün Denetim Kurulu, Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulu’nun üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyeleri Dorukhan Acar, İlber Aydemir, Dilek Kutlu ve Banu Vahapoğlu Akgün katılırken, toplantı yerinde bulunamayan yönetim kurulu üyeleri ve kurul üyeleri de dijital ortamda toplantıya dahil oldu.
Toplantıda kurul üyeleriyle istişare yapılarak sarı-kırmızılı kulübün güncel meseleleri konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu açıklandı.

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