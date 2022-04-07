Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kuruluna doğru

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünde 30 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul için başkan adaylığı başvuruları yarın sona erecek.

Sarı-kırmızılı kulüpte başkanlığa aday olacak isimlerin yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurullarını oluşturan listeleri, yarın saat 18.00'e kadar divan başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.

Yıllık olağan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığı sarı-kırmızılı kulüpte, şu ana kadar eski yöneticilerden Metin Öztürk ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladı.

Eski başkanlar Ünal Aysal ile Dursun Özbek'in bu dönemde aday olmayacaklarını duyurdukları sarı-kırmızılı kulüpte eski yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021'de gerçekleştirilen 2019 yılı mali olağan genel kurulunda idari yönden ibra edilmedikleri için seçime giremeyecek.

