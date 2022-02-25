Galatasaray kura çekimi sonucu belli oldu mu? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi rakibi hangi takım oldu?

Sarı-kırmızılılar ve taraftarlarının merakla beklediği rakip takım belli oldu. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'lı gruptan deplasmanda namağlup çıktı. Takım, Avrupa'daki performansını devam ettirmenin planlarını yapıyor. Peki Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi rakibi hangi takım oldu? İşte merak edilenler...

GALATASARAY AVRUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 8 takımla, Play-Off'tan çıkan 8 takım, son 16 Turu'nda karşı karşıya gelecek. Kurada seri başı olacak liderler rövanşa kendi sahasında gidecek. Son 16 Turu'nda ilk maçların 10 Mart 2022 tarihinde, rövanşların ise 17 Mart 2022 tarihinde oynanacağı belirtildi. Turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkacak.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekiminde sarı-kırmızılıların rakibi belli oldu. Bugün (25 Şubat 2022 Cuma) 14.00'da gerçekleştirilen kura çekiminin sonucunda Galatasaray'ın rakibi Barcelona oldu.

SON 16 TURU SERİ BAŞI TAKIMLAR HANGİLERİ?

Kızılyıldız

Lyon

West Ham

Monaco

Galatasaray

Spartak Moskova

Leverkusen

Frankfurt

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Sevilla

Real Betis

Porto

Leipzig

Atalanta

Rangers

Barcelona

Braga



