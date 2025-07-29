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Galatasaray, Kurucusu Ali Sami Yen'i Vefatının 74. Yılında Saygıyla Andı

Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, vefatının 74. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri katılırken, Özbek, Türk futbolunun marka değerini yükseltme hedeflerini yineledi.

Galatasaray, Kurucusu Ali Sami Yen'i Vefatının 74. Yılında Saygıyla Andı

Başkan Dursun Özbek, Anma Töreninde Türk Futbolunun Marka Değerini Yükseltme Hedefini Vurguladı

Galatasaray camiası, kulübün kurucusu ve Türk sporunun öncülerinden Ali Sami Yen'i vefatının 74. yılında saygıyla andı. 29 Temmuz 2025 Salı günü Feriköy Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, yönetim kurulu üyeleri ve sevenleri katıldı. Ali Sami Yen'in kabri başında dualar okundu ve anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, Ali Sami Yen'in Galatasaray'a bıraktığı mirasa vurgu yaparak, "Bugün Galatasaray'ı bize emanet eden değerli büyüğümüz Ali Sami Yen'in vefatının yıl dönümü. Her sene olduğu gibi yönetim kurulumuzla buraya geldik. Kendisini andık. Ali Sami Yen, sadece Galatasaray için değil, Türk sporu için de çok önemli bir figürdü. Onun vizyonu ve idealleri, kulübümüzün ve Türk sporunun gelişimine büyük katkı sağlamıştır" dedi.

ÖZBEK AMACINI AÇIKLADI

Galatasaray, Kurucusu Ali Sami Yen i Vefatının 74. Yılında Saygıyla Andı 1

Özbek, konuşmasının devamında Türk futbolunun içinde bulunduğu duruma da değinerek, "Bundan sonraki amacımız, Türk futbolunu daha yukarıya çekmek ve marka değerini yükseltmektir. Galatasaray olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye kararlıyız. Yeni sezonumuz hayırlı olsun. Umarım Türk futbolu için başarılı bir sezon olur" ifadelerini kullandı.

Başkan Özbek ve beraberindekiler, aynı mezarlıkta bulunan Beşiktaş Kulübü'nün efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret ederek dualar ettiler. Bu anlamlı ziyaret, iki ezeli rakip kulübün, Türk sporuna hizmet etmiş değerlerine duyduğu saygıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

Ali Sami Yen'in mirası, Galatasaray camiası ve Türk sporu için yol gösterici olmaya devam ediyor. Dursun Özbek'in Türk futbolunu yükseltme hedefi, Ali Sami Yen'in vizyonuyla örtüşerek, geleceğe umutla bakılmasını sağlıyor. Galatasaray, kurucusunun ideallerini yaşatarak, Türk sporuna katkıda bulunmaya devam edecektir.

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Dursun Özbek galatasaray
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