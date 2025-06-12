Galatasaray, Leroy Sane'nin maliyetini açıkladı! 3 yıllık sözleşme ve 9 milyon Euro detayı

Galatasaray, İstanbul'a getirdiği ve transferini KAP'A bildirdiği Leroy Sane'yi resmen açıkladı.
Galatasaray, Leroy Sane'ye 9 milyon Euro garanti ücret vereceğini duyurdu. Bu ücretin yılında yer yıl 3 milyon Euro da sadakat primi ödenecek.
Galatasaray, Alman yıldızla 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
İmzayı attıktan sonra konuşan Leroy Sané, “Bir an önce bu kulüp için her şeyimi vermek, bu takımda başarılar kazanmak ve taraftarımızla da bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi’nde en büyük mücadeleyi verecek takımı kuracağız. Sané formaları satışta ve bu formaların yüz binlerce satılmasını bekliyoruz. Taraftarımızın büyük desteğine ihtiyacımız var." dedi.
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