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Galatasaray, Leroy Sane'nin maliyetini açıkladı! 3 yıllık sözleşme ve 9 milyon Euro detayı

Galatasaray, dün İstanbul’a getirdiği Alman oyuncu Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. KAP'a yapılan bildiride, Sane'nin yıllık ücreti de açıklandı.

Galatasaray, Leroy Sane'nin maliyetini açıkladı! 3 yıllık sözleşme ve 9 milyon Euro detayı
Emre Şen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Galatasaray, İstanbul'a getirdiği ve transferini KAP'A bildirdiği Leroy Sane'yi resmen açıkladı.

9 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

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Galatasaray, Leroy Sane'ye 9 milyon Euro garanti ücret vereceğini duyurdu. Bu ücretin yılında yer yıl 3 milyon Euro da sadakat primi ödenecek.

3 YILLIK SÖZLEŞME

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Galatasaray, Alman yıldızla 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

LEROY SANE: "SABIRSIZLANIYORUM"

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İmzayı attıktan sonra konuşan Leroy Sané, “Bir an önce bu kulüp için her şeyimi vermek, bu takımda başarılar kazanmak ve taraftarımızla da bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

"YÜZ BİNLERCE FORMA SATIŞI BEKLİYORUZ"

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Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi’nde en büyük mücadeleyi verecek takımı kuracağız. Sané formaları satışta ve bu formaların yüz binlerce satılmasını bekliyoruz. Taraftarımızın büyük desteğine ihtiyacımız var." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Leroy Sane
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