Galatasaray Lesley Ugochukwu transferinde mutlu sona ulaştı!

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakiplerinin aksine transfer piyasasında daha sessiz bir strateji izleyen Galatasaray, taraftarının uzun süredir yolunu gözlediği büyük hamleyi nihayet gerçekleştirdi. Bir süredir merkez orta saha takviyesi için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Lesley Ugochukwu ile daha önce sağladığı prensip anlaşmasının ardından oyuncunun kulübü Burnley ile de ortak noktada buluştu. İngiliz ekibiyle yürütülen pürüzleri giderme operasyonu hafta sonu harcanan yoğun mesaiyle zaferle noktalandı.

BURNLEY KİRALAMA TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

İngiltere Premier Lig'e veda etmesinin ardından kadro planlamasına giden Burnley, Galatasaray'ın ısrarlı tutumu karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Sarı-kırmızılı kurmayların masaya sunduğu satın alma opsiyonlu kiralama formülü, Ada temsilcisi tarafından resmen kabul edildi. Kulüplerin el sıkışmasının ardından transfer süreci hız kazandı ve 22 yaşındaki Fransız futbolcu kulübüyle vedalaşarak eşyalarını topladı. Genç orta saha oyuncusunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

İŞTE MALİ DETAYLAR VE SÖZLEŞME ŞARTI

Bonservis ve kiralama bedeline dair resmi kulüp açıklamaları henüz yapılmamış olsa da transferin perde arkasındaki finansal detaylar sızdı. İddialara göre Galatasaray, Burnley kulübüne kiralama aşamasında 3 milyon Euro imza parası ödeyecek. Başarılı futbolcunun kontratında yer alacak satın alma opsiyon bedeli ise 25 milyon Euro olarak belirlendi. Sözleşmedeki kritik maddeye göre, Lesley Ugochukwu'nun yeni sezonda sarı-kırmızılı formayla 25 resmi maçta süre alması durumunda bu dev bonservis opsiyonu otomatik olarak devreye girecek.

OKAN BURUK'UN LİSTESİNİN İLK SIRASINDAYDI

Genç yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un orta saha kurgusunu güçlendirmek adına en çok istediği isimlerin başında yer alıyordu. Deneyimli teknik adamın, Ugochukwu'yu güçlü atletik yapısı ve sahada sergilediği mücadeleci karakterinin yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu'nun uyguladığı yabancı kuralındaki +4'lük genç kontenjanına uyması sebebiyle listenin en üst sırasına yazdığı öğrenildi.