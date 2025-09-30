Galatasaray-Liverpool maçında 11'ler belli oldu! İşte Okan Buruk'un tercihleri...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'u ağırlıyor. RAMS Park'ta yapılacak maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.

11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Lemina, Barış, Yunus, Osimhen

Liverpool: Alisson, Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez, Jones, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Ekitike

EN BÜYÜK KOZLARINDAN BİRİ TARAFTARI

Liverpool müsabakasında Galatasaray'ın en önemli avantajlarından biri taraftarı olacak.

Son yıllarda sahasında ortalama 45 bin seyirci önünde oynayan sarı-kırmızılı ekip, 30 Eylül Salı günü yine dolu tribünler önünde mücadele edecek. Galatasaray taraftarı, oluşturacakları atmosferle hem kendi futbolcularının performansını yukarı çekmeye hem de rakip oyuncuları baskı altına almaya çalışacak.

SAHASINDAKİ SON 27 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, iç sahada yaptığı son 27 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında taraftarı önünde 27 resmi maça çıktı.

"Cimbom" bu süreçte 20'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 27 resmi müsabakada 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.

BARIŞ ALPER - VAN DIJK REKABETİ MERAKLA BEKLENİYOR

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz ile Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk arasında yaşanacak mücadele futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaştı. Ay-yıldızlı formayı terleten Barış Alper, Hollanda'nın dünyaca ünlü savunma oyuncusu Van Dijk ile girdiği mücadelelerde kurduğu fiziksel üstünlükle ön plana çıktı.

Genç futbolcunun Van Dijk karşısında gösterdiği performans ile rakibini birçok kez zor durumda bırakması dünya futbol kamuoyunda gündem oldu. 30 Eylül Salı günkü müsabaka, iki futbolcuyu bir yıl aradan sonra yeniden karşı karşıya getirecek.

RAMS PARK, 671 GÜN SONRA KAPILARINI DEVLER LİGİ'NE AÇACAK

Galatasaray, 671 gün sonra taraftarı önünde bir UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak.

"Cimbom" iç sahada son Şampiyonlar Ligi maçını 29 Kasım 2023'te yine bir İngiliz takımı olan Manchester United ile yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 1 yıl, 10 ay, 1 gün sonra ilk kez RAMS Park'ta bir "Devler Ligi" mücadelesinde boy gösterecek.

LIVERPOOL TRANSFERE YARIM MİLYAR AVRO HARCADI

İngiliz temsilcisi, bu sezon 500 milyon avronun üzerinde bonservis bedeli ödeyerek kadrosunu güçlendirdi.

Hollandalı teknik direktör Arne Slot yönetiminde İngiltere Premier Lig'i kazanan Liverpool, bu sezon 20 yıllık UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hasretini dindirmek için mücadele edecek.

Allison Becker, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo ve Mohamed Salah gibi yıldız oyuncuların top koşturduğu İngiliz ekibi, transfer döneminin rekor bonservis ücretlerini ödeyerek kadrosunu daha da kuvvetli hale getirdi.

Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından 140 milyon avro bedelle Florian Wirtz'i alan Liverpool, 120 milyon avro bonservis ödeyerek Newcastle United'tan 120 milyon avroya Alexanfer Isak'ı transfer etti. Hugo Ekitike için Eintracht Frankfurt'a 75 milyon avro ödeyen "Kırmızılar" Bournemouth'tan Milos Kerkez'i 45, Bayer Leverkusen'den de Jeremie Frimpong'u 40 milyon avroya aldı.

Liverpool'un İtalya'nın Parma takımında 31 milyon avroya transfer ettiği 18 yaşındaki stoper Giovanni Leoni ise sakatlığı nedeniyle UEFA kadrosuna yazılmadı.

İNGİLİZ TEMSİLCİSİ, SON MAÇINDA MAĞLUP OLDU

Liverpool, çıktığı son resmi müsabakada Crystal Palace'a 2-1 yenildi.

Premier Lig'e 5'te 5 yaparak başlayan Arne Slot'un öğrencileri, bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i de yenmeyi başardı. Yıldızlarla dolu kadrosu olmasına rağmen son 6 resmi müsabakayı 1 farkla kazanabilen Liverpool, son maçında Premier Lig'in 6. haftasında Crystal Palace'a konuk oldu.

Liverpool, 87. dakikada 1-1 beraberliği yakaladığı mücadeleyi 90+7. dakikada yediği golle 2-1 kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 30 Eylül Salı günü İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 330. mücadelesine çıkacak.

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 329 maçta mücadele etti.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 452 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 503 gole engel olamadı.

"DEVLER LİGİ'NDE" 18. SEZON

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.

Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.

"DEVLER LİGİ'NDE 159. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 159. kez sahne alacak.

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 123 kez mücadele etti.

Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 41 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 165 kez sarsan "Cimbom" kalesinde 268 gol gördü.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

SON 18 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 1 GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup aşamasında geride kalan 18 müsabakada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.

Sahasındaki son 8 UEFA Şampiyonlar Ligi maçını kazanamadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yaptığı son 8 maçta galibiyet alamadı.

İç sahada son "Devler Ligi" galibiyetini 2017-2018 sezonunda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 8 müsabakada dörder beraberlik ve yenilgi gördü.

Söz konusu maçlarda 9 gol atan Galatasaray, kalesindeki 14 gole engel olamadı.

AVRUPA'DA SON 11 MÜSABAKADA 3 KEZ YENİLDİ

"Cimbom" Avrupa kupalarında çıktığı son 11 müsabakanın 8'sinde mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı takım, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik alırken 3 kez yenildi.

Son 11 maçtaki yenilmeme oranı yüksek görünse de Galatasaray, son 7 karşılaşmadan istediği sonuçları alamadı. Bu süreçte galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılılar, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.