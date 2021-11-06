Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında kural hatası yapıldı mı? İşte yaşananlar

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, geçtiğimiz perşembe akşamı Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı konuk etmiş ve mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Maçın uzatma dakikalarında Lokomotiv Moskovalı Dmitry Zhivoglyadov'un iki sarı kart gördüğü ancak kırmızı kart görmediği ortaya çıktı. Yaşananların ardından İsviçreli hakem Sandro Scharer'in kural hatası yapıp yapmadığı ve Galatasarı'ın maç tekrarı için başvurup vurmayacağı merak konusu oldu.

İŞTE YAŞANANLAR: 1. SARI KART (DAKİKA 90+1)

Maçın 90+1. dakikasında orta sahada topla iyi bir şekilde dönen Kerem Aktürkoğlu'nu, 2 numaralı forma giyen Dmitry Zhivoglyadov arkadan çekerek yere indiriyor. Oyunu durduran İsviçreli hakem Scharer, o noktaya gelirken sarı kartını çıkarıp net bir şekilde Rus futbolcuya gösteriyor.

POZİSYON SONRASI GERGİNLİK

Galatasaray'ın faulden doğan serbest vuruşu bir an önce kullanmak istemesini engelleyen rakip futbolcular topu vermeyince, iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanıyor. Hakem Scharer, uzaktan izlediği gerginliğin yatışmasının ardından saı kart göstermek için üç futbolcuyu yanına çağırıyor.

2. SARI KART (DAKİKA 90+3)

İsviçreli hakem Sandro Scharer, gerginlik sonrasında Galatasaray'dan Diagne, Lokomotiv Moskova'dan ise 6 numaralı Dmitry Borinov ve 2 numaralı Dmitry Zhivoglyadov'u yanına çağırıyor. Hakem sırasıyla Diagne, Borinov ve ısrarla hakemin yanına gitmemeye çalışan Zhivoglyadov'a sarı kart gösteriyor. Zhivoglyadov, bu kart sonrası şaşkınlığa uğruyor, sağına soluna bakarak görev yerine gidiyor ve maç kaldığı yerden başlayıp, kısa bir süre sonra da sona eriyor.

