Skandal hata sonrası Halis Özkahya'ya sert tepki: Ben olsam haftalar boyu bekletirim

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasında skandal bir olay yaşandı. Kalyon Stadı'nda yapılan ve 2-0 ev sahibin üstünlüğüyle devam eden müsabakanın normal süresi sonunda hakem Halis Özkahya 9 dakikalık uzatma verdi. Maç, 90+5'inci dakikada Özkahya'nın yanlış son düdüğüyle tamamlandı ve takımlar soyunma odasına gitti.

Özkahya, yardımcı hakemlerin uyarısıyla maçı erken bitirdiğini anlayarak kalan 4 dakikanın tamamlanması için takımları sahaya çağırdı. Bir süre takımlar sahada ısındıktan sonra karşılaşma kalan 4 dakikanın oynanması için hakem atışıyla yeniden başladı.Eksik sürenin oynanmasının ardından maç, Özkahya'nın ikinci bitiş düdüğüyle sona erdi. Halis Özkahya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi.

"BEN OLSAM HAFTALAR BOYU BEKLETİRİM"

Halis Özkahya'nın hatasını eleştiren eski hakem Bünyamin Gezer, "Hayatımda çok hakem hatası gördüm ama böylesini görmedim. Türk hakemliği ne hale gelmiş. Asla kabul edilebilecek bir olay değil. Merkez Hakem Kurulu'nun disiplin anlayışı böyle maçlardan geçer. Ben olsam, Halis Özkahya ve ekibini haftalar boyu bekletirim. Bu olay dünya basınına da düşer." dedi.

