Galatasaray Ludwig Augustinsson ile masada

Yüksek maliyeti nedeniyle Alex Moreno'dan vazgeçen Galatasaray, İsveçli sol bek Ludwig Augustinsson için girişimlere başladı.

İspanyol Real Betis kulübü Alex Moreno için Galatasaray'dan 8 milyon euro bonservis talep edince sarı-kırmızılı kulüp şimdilik bu transferi askıya aldı.

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray Werder Bremen forması giyen 27 yaşındaki İsveç Milli Takımı sol beki Ludwig Augustinsson için girişimlerini sürdürüyor. Alman Kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Augustinsson Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

İsveçli futbolcu'yu PSV maçına yetiştirmek için girişimlerini sürdüren Galatasaray bu transferi 3-3,5 milyon euro bandında tamamlamaya çalışıyor.



