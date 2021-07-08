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Galatasaray Ludwig Augustinsson ile masada

08.07.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSV Eindhoven maçına kadar sol beki yetiştirmek isteyen Galatasaray, ekonomik sebeplerle Alex Moreno'dan vazgeçti ve direksiyonu İsveçli Ludwig Augustinsson'a kırdı.

Galatasaray Ludwig Augustinsson ile masada

Yüksek maliyeti nedeniyle Alex Moreno'dan vazgeçen Galatasaray, İsveçli sol bek Ludwig Augustinsson için girişimlere başladı.

İspanyol Real Betis kulübü Alex Moreno için Galatasaray'dan 8 milyon euro bonservis talep edince sarı-kırmızılı kulüp şimdilik bu transferi askıya aldı.

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray Werder Bremen forması giyen 27 yaşındaki İsveç Milli Takımı sol beki Ludwig Augustinsson için girişimlerini sürdürüyor. Alman Kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Augustinsson Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

İsveçli futbolcu'yu PSV maçına yetiştirmek için girişimlerini sürdüren Galatasaray bu transferi 3-3,5 milyon euro bandında tamamlamaya çalışıyor.


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