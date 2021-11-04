Galatasaray maçı canlı yayını şifresiz mi? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı canlı yayını için nefesler tutuldu. Nef Stadyumu'ndaki mücadele için geri sayım sürerken, "Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda?" sorularının yanıtı merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Rusya temsilcisini konuk edecek Sarı-Kırmızılılar'da tek hedef 3 puan. Alınacak galibiyetle puanını 10'a yükselterek gruptaki liderliğini sürdürmek isteyen Fatih Terim ve öğrencileri kritik maçın saatini bekliyor. Kritik maç öncesi TFF'nin restine rağmen 'tam kapsite' kararı alan Galatasaray yönetimi, satılan bilet sayısının 47 bini aştığını duyurdu.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA CANLI ANLATIMI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı 4 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasarray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Lokomotiv Moskova (muhtemel): Guilherme, Zhıvoglyadov, Jedvaj, Pablo, Rybus, Beka, Barınov, Rybchınskıy, Anjorın, Zemaletdınov, Kerk

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı 4. hafta maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

GALATASARAY'DA HANGİ FUTBOLCULAR EKSİK?

Galatasaray'da göz sakatığı devam eden Omar Elabdellaoui dışında Arda Turan ve Sacha Boey forma giyemeyecek. Konuk ekip Lokomotif Moskova'da ise Anton Miranchuk, Magkeev, Zé Luís, Cerqueira, Kamano sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Oyuncu Fedor Smalov ise Covid-19 hastalığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

GALATASARAY'IN UEFA GRUBUNDAKİ PUAN DURUMU

1- GALATASARAY - 7 PUAN

2- LAZIO - 4 PUAN

3- MARSİLYA - 3 PUAN

4 - LOKOMOTIV MOSKOVA - 1 PUAN

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM DOLU OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın bu akşam oynanacak maçta tribünleri tam kapasiteye açması ile ilgili "Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı UEFA’nın düzenlediği bir müsabaka olup tüm sorumluluk da UEFA’dadır. Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu’nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü’ne ceza vermesi mümkün değildir" açıklamasını yaptı.



