Galatasaray maçı canlı yayını şifresiz mi? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı canlı yayını için nefesler tutuldu. Nef Stadyumu'ndaki mücadele için geri sayım sürerken, "Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda?" sorularının yanıtı merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Rusya temsilcisini konuk edecek Sarı-Kırmızılılar'da tek hedef 3 puan. Alınacak galibiyetle puanını 10'a yükselterek gruptaki liderliğini sürdürmek isteyen Fatih Terim ve öğrencileri kritik maçın saatini bekliyor. Kritik maç öncesi TFF'nin restine rağmen 'tam kapsite' kararı alan Galatasaray yönetimi, satılan bilet sayısının 47 bini aştığını duyurdu.
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı 4 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
Galatasarray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil
Lokomotiv Moskova (muhtemel): Guilherme, Zhıvoglyadov, Jedvaj, Pablo, Rybus, Beka, Barınov, Rybchınskıy, Anjorın, Zemaletdınov, Kerk
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı 4. hafta maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.
Galatasaray'da göz sakatığı devam eden Omar Elabdellaoui dışında Arda Turan ve Sacha Boey forma giyemeyecek. Konuk ekip Lokomotif Moskova'da ise Anton Miranchuk, Magkeev, Zé Luís, Cerqueira, Kamano sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Oyuncu Fedor Smalov ise Covid-19 hastalığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.
1- GALATASARAY - 7 PUAN
2- LAZIO - 4 PUAN
3- MARSİLYA - 3 PUAN
4 - LOKOMOTIV MOSKOVA - 1 PUAN
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın bu akşam oynanacak maçta tribünleri tam kapasiteye açması ile ilgili "Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı UEFA’nın düzenlediği bir müsabaka olup tüm sorumluluk da UEFA’dadır. Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu’nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü’ne ceza vermesi mümkün değildir" açıklamasını yaptı.
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