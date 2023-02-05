Galatasaray maçı öncesi Abdullah Avcı'dan flaş paylaşım!

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, Galatarasay karşılaşması öncesi sosyal medyada hesabından derbinin ateşini yaktı.

"BU AKŞAM İSTANBUL'DA FIRTINA VAR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla derbi ateşini yakan Abdullah Avcı'nın bu maçtan galibiyetle ayrılmak istediği öğrenildi.

PRES VE HIZLI HÜCUM

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 13 puanlık puan farkını, 10'a düşürmenin hesabını yapıyor. Victor Nelsson ile Abdülkerim Bardakcı'yı hücum oyuncularının hızıyla aşmayı planlayan Avcı, forvet oyuncularıyla özel toplantılar yaparak bu maça farklı bir şekilde hazırlandı.

