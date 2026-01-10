SPOR

Galatasaray maçı öncesi büyük müjde! Özel uçakla geldi, derbide kadroda

Süper Kupa Finali öncesi Fenerbahçe’de önemli bir gelişme yaşandı. Mali’nin Afrika Kupası’na veda etmesinin ardından Başkan Sadettin Saran, Dorgeles Nene için özel uçak ayarlattı. İstanbul’a getirilen 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna dahil edildi.

Berker İşleyen
Turkcell Süper Kupa Finali öncesi Fenerbahçe cephesinde dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile oynanacak kritik mücadele öncesinde Talisca'nın ardından müjdeli bir haber daha geldi.

ÖZEL UÇAK GÖNDERDİLER

Galatasaray maçı öncesi büyük müjde! Özel uçakla geldi, derbide kadroda 1

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Afrika Uluslar Kupası’nda Mali Milli Takımı’nın turnuvaya veda etmesinin ardından hızlı hareket etti
Yönetim, özel uçak ayarlayarak Dorgeles Nene’yi İstanbul’a getirdi.

KADROYA DAHİL EDİLDİ

Galatasaray maçı öncesi büyük müjde! Özel uçakla geldi, derbide kadroda 2

23 yaşındaki futbolcunun dönüşüyle birlikte teknik heyet, Nene’yi Galatasaray karşılaşmasının maç kadrosuna dahil etti.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla istikrarlı bir performans ortaya koyan Dorgeles Nene, çıktığı 17 resmi maçta 3 gol atarken 7 asistle de takımına katkı sağladı. Genç oyuncunun Süper Kupa Finali’nde süre alıp almayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de sakatlık! Tendonunda zorlanma tespit edildiFenerbahçe'de sakatlık! Tendonunda zorlanma tespit edildi
Galatasaraylı basketbolcu Buğrahan Tuncer'in adalesinde yırtık tespit edildiGalatasaraylı basketbolcu Buğrahan Tuncer'in adalesinde yırtık tespit edildi

