Galatasaray maçı öncesi büyük müjde! Özel uçakla geldi, derbide kadroda

Turkcell Süper Kupa Finali öncesi Fenerbahçe cephesinde dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile oynanacak kritik mücadele öncesinde Talisca'nın ardından müjdeli bir haber daha geldi.

ÖZEL UÇAK GÖNDERDİLER

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Afrika Uluslar Kupası’nda Mali Milli Takımı’nın turnuvaya veda etmesinin ardından hızlı hareket etti

Yönetim, özel uçak ayarlayarak Dorgeles Nene’yi İstanbul’a getirdi.

KADROYA DAHİL EDİLDİ

23 yaşındaki futbolcunun dönüşüyle birlikte teknik heyet, Nene’yi Galatasaray karşılaşmasının maç kadrosuna dahil etti.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla istikrarlı bir performans ortaya koyan Dorgeles Nene, çıktığı 17 resmi maçta 3 gol atarken 7 asistle de takımına katkı sağladı. Genç oyuncunun Süper Kupa Finali’nde süre alıp almayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.