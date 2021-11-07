Galatasaray maçı öncesi Dimitri Payet'ten skandal iddia!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalırken, diğer maçta da Marsilya ile Lazio 2-2 berabere kaldı.

25 Kasım'da Galatasaray ile Marsilya İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Fransız ekibinde yıldız oyuncu Dimit Payet cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Lazio mücadelesine ceza sınırında çıkan ve uzatma anlarında sarı kart gören tecrübeli futbolcu son hafta oynayacakları Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla formasına kavuşacak.

OLAY İDDİA

Dimitri Payet'nin bunu bilerek yaptığı iddia ediliyor. Marsilya'nın yıldızı Dimitri Payet, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart görmüştü ki bu kart nedeniyle de bir sonraki maçta Galatasaray'a karşı cezalı duruma düşmüştü. Marsilya haberleriyle bilinen Le Phoceen'den gazeteci Romain Canuti, bunun bilerek görülen bir kart olduğunu iddia etti. 34 yaşındaki Payet'nin bu sarı kart ile hafta içi İstanbul'a gerçekleştirilecek bir seyahatten kaçtığını belirtildi. Marsilya'nın hala iddiası varken yaptığı harekete ise eleştirel bir yaklaşım sergilendi.



