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Galatasaray maçı öncesi Dimitri Payet'ten skandal iddia!

07.11.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lazio karşısında sarı kart gören Marsilyalı Dimitri Payet, cezalı duruma düştüğü için 25 Kasım'da oynanacak Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Dimitri Payet'nin İstanbul deplasmanına gitmemek adına 2-2 biten Lazio maçının son dakikasında bilerek sarı kart gördüğü iddia edildi.

Galatasaray maçı öncesi Dimitri Payet'ten skandal iddia!
Dimitri Payet

Dimitri Payet

FRA Fransa
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Marsilya
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalırken, diğer maçta da Marsilya ile Lazio 2-2 berabere kaldı.

25 Kasım'da Galatasaray ile Marsilya İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Fransız ekibinde yıldız oyuncu Dimit Payet cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Lazio mücadelesine ceza sınırında çıkan ve uzatma anlarında sarı kart gören tecrübeli futbolcu son hafta oynayacakları Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla formasına kavuşacak.

OLAY İDDİA

Dimitri Payet'nin bunu bilerek yaptığı iddia ediliyor. Marsilya'nın yıldızı Dimitri Payet, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart görmüştü ki bu kart nedeniyle de bir sonraki maçta Galatasaray'a karşı cezalı duruma düşmüştü. Marsilya haberleriyle bilinen Le Phoceen'den gazeteci Romain Canuti, bunun bilerek görülen bir kart olduğunu iddia etti. 34 yaşındaki Payet'nin bu sarı kart ile hafta içi İstanbul'a gerçekleştirilecek bir seyahatten kaçtığını belirtildi. Marsilya'nın hala iddiası varken yaptığı harekete ise eleştirel bir yaklaşım sergilendi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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