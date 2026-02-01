SPOR

Galatasaray maçı öncesi Juventus'tan flaş Kenan Yıldız hamlesi! "Yeni Del Piero" deniyordu...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Juventus iç transferde büyük bir bomba patlattı. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile sözleşme görüşmelerinde bulunan İtalyan ekibi mutlu sona ulaştı. İşte sözleşmenin detayları...

Galatasaray maçı öncesi Juventus'tan flaş Kenan Yıldız hamlesi! "Yeni Del Piero" deniyordu...
Burak Kavuncu
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İtalya Seria ekiplerinden Juventus'ta Kenan Yıldız ile olan sözleşme görüşmeleri sona ermek üzere. Siyah-beyazlı ekip yıldız oyuncu ile uzun süredir sözleşme görüşmelerinde bulunurken, mutlu sona yaklaşıldığı ifade edildi.

KENAN YILDIZ'DA MUTLU SON! MAAŞI BELLİ OLDU...

Galatasaray maçı öncesi Juventus tan flaş Kenan Yıldız hamlesi! "Yeni Del Piero" deniyordu... 1

La Gazzetta'nın haberine göre, 18 yaşındaki Türk futbolcu, kulübüyle 4.5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Resmi açıklamanın kısa zamanda yapılması bekleniyor. Öte yandan yıldız futbolcunun maaşı da belli oldu. Kenan Yıldız yeni sözleşme ile birlikte yıllık 6 milyon euro kazanacak.

PERFORMANSIYLA PARILDIYOR...

Galatasaray maçı öncesi Juventus tan flaş Kenan Yıldız hamlesi! "Yeni Del Piero" deniyordu... 2

Kenan Yıldız, 2025/2026 sezonunda Juventus'un en kilit oyuncularından biri haline gelerek kariyer zirvesini yaşıyor. Sadece skor katkısıyla değil, hücumdaki yaratıcılığı ve "10 numara" rolündeki olgunluğuyla da Serie A'nın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Juventus’un hücum hattındaki en yaratıcı silahı olan Kenan Yıldız, bu sezon ligde çıktığı 30 karşılaşmada doğrudan skora etki eden bir figür haline geldi. Toplamda 9 gol ve 7 asistlik bir katkı sağlayan 20 yaşındaki yıldız, takımının şampiyonluk yarışındaki en önemli kozu oldu. Özellikle ceza sahası dışından attığı şık goller ve dar alandaki dripling yeteneğiyle "Yeni Del Piero" yakıştırmalarını her maçta perçinledi.

