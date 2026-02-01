Galatasaray maçı öncesi Juventus'tan flaş Kenan Yıldız hamlesi! "Yeni Del Piero" deniyordu...

İtalya Seria ekiplerinden Juventus'ta Kenan Yıldız ile olan sözleşme görüşmeleri sona ermek üzere. Siyah-beyazlı ekip yıldız oyuncu ile uzun süredir sözleşme görüşmelerinde bulunurken, mutlu sona yaklaşıldığı ifade edildi.

KENAN YILDIZ'DA MUTLU SON! MAAŞI BELLİ OLDU...

La Gazzetta'nın haberine göre, 18 yaşındaki Türk futbolcu, kulübüyle 4.5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Resmi açıklamanın kısa zamanda yapılması bekleniyor. Öte yandan yıldız futbolcunun maaşı da belli oldu. Kenan Yıldız yeni sözleşme ile birlikte yıllık 6 milyon euro kazanacak.

PERFORMANSIYLA PARILDIYOR...

Kenan Yıldız, 2025/2026 sezonunda Juventus'un en kilit oyuncularından biri haline gelerek kariyer zirvesini yaşıyor. Sadece skor katkısıyla değil, hücumdaki yaratıcılığı ve "10 numara" rolündeki olgunluğuyla da Serie A'nın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Juventus’un hücum hattındaki en yaratıcı silahı olan Kenan Yıldız, bu sezon ligde çıktığı 30 karşılaşmada doğrudan skora etki eden bir figür haline geldi. Toplamda 9 gol ve 7 asistlik bir katkı sağlayan 20 yaşındaki yıldız, takımının şampiyonluk yarışındaki en önemli kozu oldu. Özellikle ceza sahası dışından attığı şık goller ve dar alandaki dripling yeteneğiyle "Yeni Del Piero" yakıştırmalarını her maçta perçinledi.