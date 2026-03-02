SPOR

Galatasaray maçı öncesi Liverpool hocası resmen açıkladı! '125 milyon Euroluk oynayamayacak'

Liverpool, 7 günde 3 maç oynayacak. Slot, Wolverhampton ile ligde ve FA Cup'ta kapışacak, ardından Galatasaray deplasmanına gidecek. İngiliz teknik adam Galatasaray maçına dair konuşurken yıldız ismin sakatlığını da duyurdu. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
Florian Wirtz

Florian Wirtz

ALM Almanya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Liverpool
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Liverpool, yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Salı günü ligde Wolverhampton'la karşılaşacak olan İngiliz devi, cuma günü aynı rakiple bu kez FA Cup'ta mücadele edecek. Ardından gelecek hafta salı günü ise Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanı bekliyor.

7 GÜNDE 3 MAÇ

Teknik Direktör Arne Slot, bu yoğun takvimi değerlendirirken 7 günde 3 maç oynamanın kendileri için artık alışılmış bir durum olduğunu vurguladı. "Yedi günde üç maç oynamak bizim için olağandışı bir durum değil. Bu sezon muhtemelen dördüncü veya beşinci kez böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu bir zorluk yaratıyor mu? Belki ikinci maç için biraz daha fazla çünkü o zaman ne bekleyeceğinizi daha iyi biliyorsunuz ama ben bunu da seviyorum.

Şampiyonlar Ligi'nde de bunu seviyorum çünkü ilk kez karşılaştığınızda, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde birbirinizle çok fazla oynamadığınız için bu biraz yeni durum oluyor ama ikinci kez takımınızı daha iyi hazırlayabilirsiniz. Özellikle de karşılaştığınız takım da aynı şeyi yaparsa." dedi.

Bu sezon ligde Wolverhampton'la daha önce karşılaştıklarını da hatırlatan Hollandalı teknik adam, kısa aralıklarla aynı rakiple defalarca oynamanın çok da büyük bir fark yaratmadığı görüşünde. "Zaten bir kez oynadık ve birçok maçını izliyorsunuz. Birbirinizi o kadar iyi tanıyorsunuz ki üç gün içinde iki kez oynamakla, aralarında daha uzun bir süre olması arasında çok fazla fark göremiyorum." diye konuştu.

"ZAMANIMIZI G.SARAY'A KULLANACAĞIZ"

Wolverhampton maçlarının her ikisinin de deplasmanda olmasına dikkat çeken Slot, bu süreçte ekstra zamanı Galatasaray hazırlığına ayıracaklarını açıkladı. "Avrupa'da oynadığınızda bir kez ev sahibi ve bir kez de deplasmanda maçı yaparsınız. Ama şu anda karşı karşıya olduğumuz durum bu ve bu durumun tek faydası, analiz ekibim ve benim için olabilir. Ekstra olacak zamanımızı Galatasaray maçına hazırlanmak için kullanacağız." dedi.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Öte yandan tecrübeli çalıştırıcı, Premier Lig devinin yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen'den 125 milyon euroya transfer ettiği Alman yıldız Florian Wirtz'in Galatasaray maçında forma giymesinin zor olduğu açıklandı. Sırt ağrıları nedeniyle Nottingham Forest ve West Ham United maçlarında forma giyemeyen Wirtz'in sakatlığı sürüyor.

