Galatasaray maçı öncesi Liverpool karıştı! Taraftardan tepki yağıyor

İngiltere Premier Lig’in 30. haftasında Liverpool ile Tottenham, Anfield’da karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan çıkmazken iki ekip sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi ekip, maçın 18. dakikasında Dominik Szoboszlai’nin kullandığı etkili serbest vuruşla öne geçti. Macar yıldızın golüyle ilk yarıyı avantajlı kapatan Liverpool, ikinci yarıda skor üstünlüğünü korumaya çalıştı.

90'DA BERABERLİK GELDİ

Karşılaşmanın son bölümünde baskısını artıran Tottenham ise aradığı golü uzatma anlarında buldu. 90. dakikada sahneye çıkan Richarlison, fileleri havalandırarak takımına beraberliği getirdi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KAYIP

Bu sonuçla birlikte Liverpool ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşayarak 49 puana ulaştı. Uzun bir aranın ardından hanesine puan yazdıran Tottenham ise puanını 30’a yükseltti.

Liverpool’u yoğun bir fikstür bekliyor. İngiliz ekibi, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. İstanbul’da oynanan ilk mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

TARAFTARDAN TEPKİ

Liverpool'un yaşadığı bu puan kaybı sonrası İngiliz taraftarlar teknik direktör Arne Slot ve takıma tepki gösterdi.