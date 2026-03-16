Galatasaray maçı öncesi Liverpool karıştı! Taraftardan tepki yağıyor

Liverpool, Premier Lig’in 30. haftasında Anfield’da konuk ettiği Tottenham karşısında galibiyeti son dakikada kaçırdı. Szoboszlai’nin frikik golüyle öne geçen ev sahibi ekip, Richarlison’un 90. dakikadaki golüne engel olamadı. Üst üste ikinci kez puan kaybeden Liverpool’da taraftarlar teknik direktör Arne Slot ve takıma tepki gösterdi.

Cevdet Berker İşleyen

İngiltere Premier Lig’in 30. haftasında Liverpool ile Tottenham, Anfield’da karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan çıkmazken iki ekip sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi ekip, maçın 18. dakikasında Dominik Szoboszlai’nin kullandığı etkili serbest vuruşla öne geçti. Macar yıldızın golüyle ilk yarıyı avantajlı kapatan Liverpool, ikinci yarıda skor üstünlüğünü korumaya çalıştı.

90'DA BERABERLİK GELDİ

Karşılaşmanın son bölümünde baskısını artıran Tottenham ise aradığı golü uzatma anlarında buldu. 90. dakikada sahneye çıkan Richarlison, fileleri havalandırarak takımına beraberliği getirdi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KAYIP

Bu sonuçla birlikte Liverpool ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşayarak 49 puana ulaştı. Uzun bir aranın ardından hanesine puan yazdıran Tottenham ise puanını 30’a yükseltti.

Liverpool’u yoğun bir fikstür bekliyor. İngiliz ekibi, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. İstanbul’da oynanan ilk mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

TARAFTARDAN TEPKİ

Liverpool'un yaşadığı bu puan kaybı sonrası İngiliz taraftarlar teknik direktör Arne Slot ve takıma tepki gösterdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Maç sonu apar topar serum bağlandıSON DAKİKA | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Maç sonu apar topar serum bağlandı
Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldularGalatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

En Çok Okunan Haberler
CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İddialı pozlar! Ceketin içine hiçbir şey giymedi

İddialı pozlar! Ceketin içine hiçbir şey giymedi

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

