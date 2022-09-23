SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Galatasaray maçı öncesi Murat Sancak'tan galibiyet açıklaması!

Galatasaray maçı öncesi Murat Sancak'tan galibiyet açıklaması!

23.09.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Adana Demirspor ile karşılaşacağı maç öncesi konuşan kulüp başkanı Murat Sancak, maçtan galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını söyledi. Fenerbahçe maçında yaşananlara da değinen Murat Sancak, bir sonraki Fenerbahçe maçında böyle bir şeyin yaşanmasının söz konusu olmayacağını ifade etti.

Galatasaray maçı öncesi Murat Sancak'tan galibiyet açıklaması!

1 Ekim'de oynanacak Adana Demirspor-Galatasaray maçı öncesi Murat Sancak Fotomaç'a açıklamalarda bulundu. Kazanmak için sahaya çıkacaklarını tekrar söyleyen Murat Sancak, galip geleceklerini söyledi.

"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

FdUevJ5XoAEA_N_

"Galatasaray'da da bizde de yıldızlar var. Kazanmak için sahaya çıkacağız ve inşallah da galip geleceğiz. Maça hazırız ve taraftarımızın desteği ile sahadan mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz."

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

FdUh5DlWAAUBeFz

"Çocuklar adam gibi çıkıp oynayacaklar. Onurları ve namusları ile mücadele edecekler. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu dedikoduların nedeni Fenerbahçe ile oynanan maçta yaşananlar. Orada etki-tepki oldu. İnsanoğlu duygusaldır. Tribünlerden tepki olunca futbolcular da tepki gösterdi. Ama uyarıldılar. Bir sonraki Fenerbahçe maçında böyle bir şeyin yaşanması söz konusu olmaz."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkan açıkladı! Bilet transferi...Başkan açıkladı! Bilet transferi...
Bu sözlerle geri çevirdi! Özil'i takımında istemiyorBu sözlerle geri çevirdi! Özil'i takımında istemiyor
Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı!Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı!
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Murat Sancak galatasaray bahçe maçı kim oynanacak maçı erden maçın iyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülke kapılarını Ruslara açtı! Seferberlikten kaçana iltica hakkı

Ülke kapılarını Ruslara açtı! Seferberlikten kaçana iltica hakkı

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus için skandal iddia!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus için skandal iddia!

Şaka değil gerçek! Devre arasında Galatasaray'da

Şaka değil gerçek! Devre arasında Galatasaray'da

Neler yaptı neler! Taraftarlar mest oldu...

Neler yaptı neler! Taraftarlar mest oldu...

Milliler gol yedi, sosyal medya ayaklandı!

Milliler gol yedi, sosyal medya ayaklandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Artık üzülmeyin, çaresi var! Soğanla karıştırın her gün sürün

Artık üzülmeyin, çaresi var! Soğanla karıştırın her gün sürün

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.