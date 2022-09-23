Galatasaray maçı öncesi Murat Sancak'tan galibiyet açıklaması!

1 Ekim'de oynanacak Adana Demirspor-Galatasaray maçı öncesi Murat Sancak Fotomaç'a açıklamalarda bulundu. Kazanmak için sahaya çıkacaklarını tekrar söyleyen Murat Sancak, galip geleceklerini söyledi.

"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

"Galatasaray'da da bizde de yıldızlar var. Kazanmak için sahaya çıkacağız ve inşallah da galip geleceğiz. Maça hazırız ve taraftarımızın desteği ile sahadan mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz."

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

"Çocuklar adam gibi çıkıp oynayacaklar. Onurları ve namusları ile mücadele edecekler. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu dedikoduların nedeni Fenerbahçe ile oynanan maçta yaşananlar. Orada etki-tepki oldu. İnsanoğlu duygusaldır. Tribünlerden tepki olunca futbolcular da tepki gösterdi. Ama uyarıldılar. Bir sonraki Fenerbahçe maçında böyle bir şeyin yaşanması söz konusu olmaz."



