SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray maçı öncesi Onyekuru'dan haber var!

Galatasaray maçı öncesi Onyekuru'dan haber var!

30.09.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli takım arasından sonra Galatasaray ile karşılaşacak Adana Demirspor'da Onyekuru şoku yaşanıyordu. Onyekuru sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştı. Bu haber sonrası Fenerbahçe taraftarı Onyekuru'ya büyük tepki göstermişti. Sakatlığını atlatan Nijeryalı yıldız, Galatasaray maçında süre verilmesi halinde 90 dakikada forma giyebilecek.

Galatasaray maçı öncesi Onyekuru'dan haber var!
Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

NİJ Nijerya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan ve Adana ekibinin liderliğinde büyük pay sahibi olan yıldız oyuncu Onyekuru'dan kötü haber gelmişti. Hafta başında sakatlığı olduğu bilinen Onyekuru, Milli Takım'a davet edilmişti. Milli Takımda sakatlanan Onyekuru'da korkulan olmadı ve müjdeli haber geldi.

SAKATLIĞINI ATLATTI

6337099466a97c77444a0a54

Nijeryalı yıldız, sakatlığını atlattı. Hocasının süre vermesi halinde Galatasaray'a karşı 90 dakika oynayabilecek olan Onyekuru için karar da verildi. Tecrübeli hocanın Onyekuru'yu ilk 11'de başlatacağı ve Galatasaray'ı Nijeryalı golcüyle yıkma planları yaptığı öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'da maç öncesi Mauro Icardi şoku!Galatasaray'da maç öncesi Mauro Icardi şoku!
''Mesut Özil'in futbol hayatı bitti'' Canlı yayında şoke eden açıklama...''Mesut Özil'in futbol hayatı bitti'' Canlı yayında şoke eden açıklama...
Sarı-kırmızılı taraftarları çıldırtan paylaşımSarı-kırmızılı taraftarları çıldırtan paylaşım
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor galatasaray onyekuru milli takım sezon haber son verildi maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Artık e-devlet'ten yapılacak! Bu geceden itibaren başlıyor

Artık e-devlet'ten yapılacak! Bu geceden itibaren başlıyor

AK Parti'nin ağır topları vedaya hazırlanıyor!

AK Parti'nin ağır topları vedaya hazırlanıyor!

Acun Ilıcalı noktayı koydu! Shota dönemi bitti...

Acun Ilıcalı noktayı koydu! Shota dönemi bitti...

Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''

Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''

Son hali herkesi şaşırttı! Büyük değişim...

Son hali herkesi şaşırttı! Büyük değişim...

'Gördüğünüz tüm kutlamaları unutun!'

'Gördüğünüz tüm kutlamaları unutun!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sakın işleri hafife almayın!

Sakın işleri hafife almayın!

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.