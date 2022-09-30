Galatasaray maçı öncesi Onyekuru'dan haber var!

Sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan ve Adana ekibinin liderliğinde büyük pay sahibi olan yıldız oyuncu Onyekuru'dan kötü haber gelmişti. Hafta başında sakatlığı olduğu bilinen Onyekuru, Milli Takım'a davet edilmişti. Milli Takımda sakatlanan Onyekuru'da korkulan olmadı ve müjdeli haber geldi.

SAKATLIĞINI ATLATTI

Nijeryalı yıldız, sakatlığını atlattı. Hocasının süre vermesi halinde Galatasaray'a karşı 90 dakika oynayabilecek olan Onyekuru için karar da verildi. Tecrübeli hocanın Onyekuru'yu ilk 11'de başlatacağı ve Galatasaray'ı Nijeryalı golcüyle yıkma planları yaptığı öğrenildi.



