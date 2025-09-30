Galatasaray maçı öncesi sakatlık tepki topladı! Yıldız oyuncu kadroya yazılmadı ve olanlar oldu...

Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool’da sakatlık krizi yaşanıyor. Takımın yıldız oyuncusu Federico Chiesa sakatlığı sebebiyle kadroda yazılmazken, yıldız oyuncunun yokluğu taraftarlardan tepki topladı.

ARNE SLOT AÇIKLADI!

Teknik direktör Arne Slot, Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesi yaptığı basın toplantısında "Palace'a karşı oynanan son maçta Chiesa'nın küçük bir rahatsızlığı vardı. Bugün denedi, başlangıçta sahadaydı ama antrenmanı bitiremedi, bu yüzden onu almamaya karar verdik." diyerek açıkladı.

SON HAFTA GOL ATMIŞTI

Selhurst Park’ta oynanan Crystal Palace karşılaşmasından 2-1’lik skorla mağlup ayrılan Liverpool’un maçtaki tek golünü Federico Chiesa attı. Formda görüntüsüyle dikkat çeken Chiesa’nın İngiliz ekibinin maç kadrosundan çıkartılmasının ardından taraftarlar, yıldız oyuncunun olmamasına büyük tepki gösterdi.