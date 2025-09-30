SPOR

Galatasaray maçı öncesi sakatlık tepki topladı! Yıldız oyuncu kadroya yazılmadı ve olanlar oldu...

Süper Lig devi Galatasaray bu gece Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile karşılaşacak. Liverpool, son oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Crystal Palace maçında gol atan Federico Chiesa'ya İstanbul kafilesinde yer vermedi ve taraftarlardan tepki topladı.

Galatasaray maçı öncesi sakatlık tepki topladı! Yıldız oyuncu kadroya yazılmadı ve olanlar oldu...
Burak Kavuncu
Federico Chiesa

Federico Chiesa

İTA İtalya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool’da sakatlık krizi yaşanıyor. Takımın yıldız oyuncusu Federico Chiesa sakatlığı sebebiyle kadroda yazılmazken, yıldız oyuncunun yokluğu taraftarlardan tepki topladı.

ARNE SLOT AÇIKLADI!

Galatasaray maçı öncesi sakatlık tepki topladı! Yıldız oyuncu kadroya yazılmadı ve olanlar oldu... 1

Teknik direktör Arne Slot, Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesi yaptığı basın toplantısında "Palace'a karşı oynanan son maçta Chiesa'nın küçük bir rahatsızlığı vardı. Bugün denedi, başlangıçta sahadaydı ama antrenmanı bitiremedi, bu yüzden onu almamaya karar verdik." diyerek açıkladı.

SON HAFTA GOL ATMIŞTI

Galatasaray maçı öncesi sakatlık tepki topladı! Yıldız oyuncu kadroya yazılmadı ve olanlar oldu... 2

Selhurst Park’ta oynanan Crystal Palace karşılaşmasından 2-1’lik skorla mağlup ayrılan Liverpool’un maçtaki tek golünü Federico Chiesa attı. Formda görüntüsüyle dikkat çeken Chiesa’nın İngiliz ekibinin maç kadrosundan çıkartılmasının ardından taraftarlar, yıldız oyuncunun olmamasına büyük tepki gösterdi.

22:00
Galatasaray Galatasaray
-
Liverpool Liverpool

Anahtar Kelimeler:
Liverpool Sakatlık galatasaray
