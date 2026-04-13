Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel hakkında karar!

Gençlerbirliği'nin başında istediği sonuçları alamayan ve küme düşme hattına gerileyen Volkan Demirel hakkında resmi açıklama geldi.

Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel hakkında karar!
Emre Şen

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak; Volkan Demirel’in geleceği hakkında açıklamalar yaparak basında çıkan iddialara son noktayı koydu.

"VOLKAN DEMİREL İLE SEZON SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel hakkında karar! 1

Radyospor’a konuk olan Çakmak, Volkan Demirel'in yaşadığı formsuzluk üzerine açıklamarda bulunarak, “Galatasaray maçı bizim için çok önemli. Sadece Galatasaray değil, her maçımız bizim için çok kıymetli. Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz. Gençlerbirliği olarak son 5 maçımızı kazanıp puan olarak rahatlamak istiyoruz. Volkan Demirel ve ekibinin arkasındayız. Ekibiyle birlikte son 5 maçta takımımızın başında olacaklar. Galatasaray maçını kaybetsek de Volkan Demirel ile devam edeceğiz. Yine söylüyorum; Volkan Demirel sezon sonuna kadar bizimle birlikte olacak." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A ÖZEL HAZIRLANIYOR

Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel hakkında karar! 2

Gençlerbirliği'nin başında peş peşe aldığı kötü sonuçlarla başkent temsilcisini küme düşme hattına gerileten Volkan Demirel, ekibiyle birlikte Galatasaray maçına özel hazırlık yapıyor. Sahadan kesinlikle 3 puanla ayrılmak isteyen Volkan Demirel'in oyuncularıyla tek tek ilgilenerek özel direktifler verdiği öğrenildi.

