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Galatasaray maçı sonrası Sivasspor'dan tepki çeken paylaşım

13.12.2021 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Sivasspor'un maç sonu paylaşımı büyük tepki çekti.

Galatasaray maçı sonrası Sivasspor'dan tepki çeken paylaşım

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 5. puan kaybını yaptı. Sarı-kırmızılılar deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenildi.

Sivas 4 Eylül Stadı’ndaki maçta devre 0-0 sona erdi. Demir Grup Sivasspor 80. dakikada Faysal Fajr’n attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Gol öncesi Luyindama ile çarpışan Fernando Muslera oyuna devam edemedi ve sahadan sedye ile çıkartıldı. Dizinden sakatlanan Uruguaylı kalecinin durumu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

Ev sahibi takım, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Muslera'nın yerde yattığı anın fotoğrafını kullanırken daha sonra bu paylaşımı sildi.

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Ligde üst üste 5. puan kaybını yapan Galatasaray gelecek hafta sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-kırmzılılar 16. haftayı 23 puanla, lider Trabzonspor’un 16 puan gerisinde kapattı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Sivasspor
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