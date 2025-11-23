Galatasaray maçı sonrası yayıncı kuruluşta hakemi yerden yere vurdular!

Süper Lig’de Galatasaray, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Mücadelede sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 1-0 geride kapatsa da, ikinci yarıda Icardi, Barış Alper ve İlkay’ın golleriyle skoru çevirmeyi başardı. Karşılaşmada iki takım da kırmızı kart görürken, üç oyuncu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Hakem Ozan Ergün’ün düdük çaldığı maçtaki tartışmalı pozisyonlar ve verilen kararlar, beIN Sports’ta yayınlanan Trio programında masaya yatırıldı. Ekibin değerlendirmeleri maçın en çok konuşulan anlarına ışık tuttu.

HAKEM OLAYIN FARKINA GEÇ VARDI: OYUNCULAR VE SAĞLIKÇILAR BİRBİRİNE GİRDİ

"31. dakikada Thalisson'un kafasına top geldi, yerde kaldı. Hakem farkında değil. Oyun durduktan sonra gerginlik yaşandı. Başka oyuncu yerde kaldı. Hakem farkına varana kadar sağlıkçılar içeri girdi. Kazımcan oraya gitti. Bir tartışma yaşandı. Bu süreç uzadı."

Deniz Çoban: "Maç kontrolü tam da burada lazım bir hakeme. Oyuncuların iyi niyeti, sakin tavrı, hakeme ve oyuna saygıları maçı çığrından çıkartmadı. Bir oyuncu başından sakatlanmışsa oyunu durdurursun. Oyuncunun başından sakatlandığından habersiz. Yerde yatan oyuncu savunmacı, ofsaytı bozacak durumda. Belki oradan bir kaos çıkacak. Gençlerbirliği oyuncusuna top geçince oyunu durdur, Galatasaray'a geçince top durdurma şansı kalmıyor. Bir oyuncu daha sakatlandı. Oraya gitmedi, Galatasaraylı oyuncu gitti ve gerginlik çıktı. Vurma, hakaret olabilir, daha büyük gerginlik olabilir ama otorite orada değil. Doğru olan tek şey iki oyuncunun sarı kart görmesi. Hakem burayı yönetemedi.

Bahattin Duran: "Sarı kartlar doğru"

Bahattin Duran: "Sarı kartlar engellenebilirdi. Nasıl? Sahada iş birliği iyi çalışsaydı. İyi iş birliği şöyle olur, 4 hakem var, 'hocam arkanda bir oyuncunun kafasına top geldi, hemen oraya bak' dersin. En kötüsü şu, sahada hakemsiniz, yardımcılarınızdan bilgi almamışsınız, yerde yatan takımın görevlileri, masörü, doktoru diyor ki 'hocam beni bırak, oyuncu yerde yatıyor arkada' diyor. Sarı kartlar doğru."

BÜLENT YILDIRIM: "30 SANİYELİK SÜREÇTE HAKEM EKİBİ FARKINDA DEĞİL"

Bülent Yıldırım: "Hakemin yönetebildiği bir şey var mı! Doktorlar 'arkada yatan var, gitmem lazım' diyor. Hakem sonra görüyor. 'Gir haydi gir' diyor. Sarı kartlar sonuçtan doğru. Oğulcan yerde kalınca oyun bozulmaya başladı. Orta yapıldı, Thalisson kafaya darbe aldı, oyunu durdur. Kulağına gelmiş olabilir, beyin sarsıntısı yok dedin, tamam. Ancak görmedi, sağlıkçı gösterince gördü. Hocam görecek. Maçta olan hiçbir şeyin farkında değil bu hakem. Farkınsa olsa top Thalisson'un başına vurunca, düdüğü çalacaksın. Adam ensesine, kulak dibine topu yedi. Top Gençlerbirliği'ne gelince durdur bari. Düdüğü çal. Sonra top Galatasaray'a geçti. Ofsayt riski, problemi olabilirdi. Sonra Gençlerbirliği oyuncusu topu taca attı. Yaklaşık 30 saniyelik süreçte hakem ekibi farkında değil. Herkes Ozan Ergün'ün arkasında yatan oyuncuyu işaret etti. Sonra kaos!"

45+2. DAKİKADA BARIŞ ALPER'İN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU, PENALTI GEREKİR Mİ?

Deniz Çoban: "Bütün açılarını izledim. Barış Alper'e Thalisson'un topuğuyla hamlesi var. Etkili basma, oyuncuyu etkileyecek bir basma olarak göremedim. Sıyırıp yere bastı. Hakem tespit etse sahada, penaltı verse 'hayır' demezdim. Bu haliyle VAR konusu değil, bana penaltı gibi gelmedi. Hakemin kararına saygı duyuyorum."

Bahattin Duran: "Hakemin kararına saygı duyuyorum. Çözülmesi zor pozisyon. VAR'ın karışacağı pozisyon değil. Hakem için zor. Benim için pozisyon penaltı. Gerçekten zor pozisyon. Bu gördüğüm açıyla penaltı diyorum. VAR müdahalesi olmaz."

Bülent Yıldırım: "Bütün izlediğimiz açılarda penaltıya bizi götüren tek açı bu. Gecikmiş ve tam kavrayıcı basma değil. VAR devre dışı. Bu pozisyon üst düzey bir hakem için de zor ama yakalanabilir. Ben bunun penaltı olduğunu düşünüyorum. Top gittikten sonra Thalisson ayağı görüp basıyor. Sahadaki hakem vermeliydi, VAR karışamaz."

59. DAKİKADA THALİSSON'A GÖSTERİLEN İKİNCİ SARI KARTTA HAKEMİN KARARI DOĞRU MU?

Bahattin Duran: "Kontrolsüz hareket net. Hakem için de öyle ki önce avantaj verip sonra Thalisson'u ihraç etti. Bu pozisyonun avantaja bırakılması için bariz gol şansı olması lazım. Ancak, Thalisson'un sarı kart var. Bu hareketin de karşılığı çok net ikinci sarı kart. Oyunu hemen durdurmalıydı. Thalisson'u o anda ihraç etmeliydi. Bu pozisyonun avantajı olmaz."

Bülent Yıldırım: "Çok büyük hakem yanlışı"

Bülent Yıldırım: "Bariz gol şansı, hemen akabinde gol olma durumu yoksa herkes yerleşikken, umut vaad eden atak olsa bile oyun devam etmez, avantaj oynatılmaz. Çok büyük hakem yanlışı. Oyun kurallarında var, 'Açık bir gol atma şansı yoksa, ciddi faullü oyun, şiddetli hareket veya ikinci ihtar durumlarında avantaj uygulanmamalıdır.' deniyor. Çünkü, avantaj uyguladığınızda akabinde bambaşka sıkıntılar olabiliyor. Bir oyuncunun kontrolsüz kayması, illa alsın vursun ezsin diye bir şey yok. Sarı kartı olan oyuncu kontrolsüz faul yapıyor. İkinci sarı kartta şüphe yok."

Deniz Çoban: "Net sarı kart"

Deniz Çoban: "Avantajı oynattın, Thalisson gidip çizgiden topu çıkardı. O yüzden oyun kuralları zaten oynatma diyor. Bu seviyede atlanmamalı. İkinci sarı kart doğru. Oyuncu kontrolsüz şekilde kayıyor. Galatasaraylı oyuncu kanada pas veriyor, koşu yapıyor ve oyuncu düşürülüyor. Net sarı kart."

"62. DAKİKADA GÖKTAN'IN SALLAİ'YE FAULÜNDE KIRMIZI KART GEREKİR Mİ, VAR'IN DEVREYE GİRMEMESİ DOĞRU MU?"

Bahattin Duran: "Bu pozisyon net kırmızı kart. Sallai'yi gördü, daha kontrollü olması gerekiyordu. İki ayağı birden havada. Sallai'nin ayağı esnedi. Pozisyon çok net kırmızı kart. VAR içinde yeterli kanıt var."

Deniz Çoban: "Sonuçları düşünerek hareket etmelisiniz. Rakibin sağlığını düşünmek zorundasınız. Kırmızı kart çok net. Uçarak gidip vurdu. Ayağını kıs, bük bari."

Bülent Yıldırım: "Çok net kırmızı kart"

Bülent Yıldırım: "IFAB'ın açıklamasında 'Bir müdahalede veya mücadelede dikkatsiz, kontrolsüz veya aşırı güç kullanılırsa bu bir ihlaldir ve topla temas olup olmaması önemli değildir.' denir. Bitti. Topla oynamış olmak, oynamayı başaramamış olmak, az veya çok oynamış olmak değiştirmez. Müdahale veya mücadele dikkatsizlik, kontrolsüzlük, aşırı güç kullanma var mı? Senin niyetin iyi ve düzgün olsun, rakibin sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturdun mu, oluşturdun. Geçmiş olsun. Çok net kırmızı kart."

"90+1. DAKİKADA SALLAİ'YE GÖSTERİLEN KIRMIZI KART DOĞRU MU?"

Bülent Yıldırım: "Sallai top için yaptı ama rakibin kafasına tabanıyla müdahale yaptı. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Asensio pozisyonuyla aynı değil bu. Rakibini görüyor Sallai, hiç fark etmez. Rakibin sağlığını ciddi şekilde riske attı. Bu kadar basit."

Deniz Çoban: "Fenerbahçeli Asensio'nun pozisyonuyla aynısı deniyor ama aynısı değil. Burada tartışma yok. Kırmızı kart. Yüzde yüz doğru kırmızı kart. Hakemin sahada bunu görmesi, değerlendirmesi lazım."

Bahattin Duran: "Top kafayla oynama mesafesinde. Kırmızı kart kararı doğru. Hakem buna faul bile vermedi."