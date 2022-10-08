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Galatasaray maçına formasıyla gelen Mete Kalkavan yine görüntülendi!

08.10.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in en ünlü hakemlerinden Mete Kalkavan'ın Anadolu Efes-Galatasaray NEF maçına ev sahibi takımın formasıyla gelmesi tepki çekmişti. Galatasaray'ın rakibi Anadolu Efes'in formasıyla tribünde yer alması sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirilmişti. Dün gece oynanan Anadolu Efes-Kızılyıldız mücadelesinde yine tribünde yerini alan Mete Kalkavan bu kez Anadolu Efes forması değil, Türkiye Milli Takımı'nın eşofmanını giydi.

Galatasaray maçına formasıyla gelen Mete Kalkavan yine görüntülendi!

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes ile Galatasaray NEF'in karşı karşıya geldiği maçta Mete Kalkavan'ın tribünde yer alması gözlerden kaçmamıştı. Maça formayla gelen ünlü hakem sosyal medyada gündem olmuştu.

ANADOLU EFES FORMASIYLA MAÇA GELMİŞTİ

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Galatasaray'ın rakibi olan Anadolu Efes forması giyen Mete Kalkavan eleştiri yağmuruna tutulmuştu. "Galatasaray'ın yenilmesini istiyor" şeklinde yorumlanan bu davranış maçın önüne geçmişti. Otoriteler tarafından da eleştirilen Mete Kalkavan, böyle hassas bir dönemde büyük takımın rakibinin formasını giyip maça gitmenin yanlış olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Ünlü hakem Mete Kalkavan Galatasaray maçına formayla gitti! Eleştirilerin hedefi olduÜnlü hakem Mete Kalkavan Galatasaray maçına formayla gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

DÜN GECE DE GELDİ! FAKAT BU KEZ...

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Dün gece oynanan Anadolu Efes-Kızıldız maçını izlemek için tribünde yine yerini alan Mete Kalkavan'ın bu kez forma giymediği görüntülendi. Gelen tepkilerden sonra Türkiye Milli Takımı'nın eşofmanıyla maça gelen ünlü hakem, karşılaşmada foto muhabirlerinin dikkatinden kaçmadı.


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