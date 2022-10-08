Galatasaray maçına formasıyla gelen Mete Kalkavan yine görüntülendi!

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes ile Galatasaray NEF'in karşı karşıya geldiği maçta Mete Kalkavan'ın tribünde yer alması gözlerden kaçmamıştı. Maça formayla gelen ünlü hakem sosyal medyada gündem olmuştu.

ANADOLU EFES FORMASIYLA MAÇA GELMİŞTİ

Galatasaray'ın rakibi olan Anadolu Efes forması giyen Mete Kalkavan eleştiri yağmuruna tutulmuştu. "Galatasaray'ın yenilmesini istiyor" şeklinde yorumlanan bu davranış maçın önüne geçmişti. Otoriteler tarafından da eleştirilen Mete Kalkavan, böyle hassas bir dönemde büyük takımın rakibinin formasını giyip maça gitmenin yanlış olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

DÜN GECE DE GELDİ! FAKAT BU KEZ...

Dün gece oynanan Anadolu Efes-Kızıldız maçını izlemek için tribünde yine yerini alan Mete Kalkavan'ın bu kez forma giymediği görüntülendi. Gelen tepkilerden sonra Türkiye Milli Takımı'nın eşofmanıyla maça gelen ünlü hakem, karşılaşmada foto muhabirlerinin dikkatinden kaçmadı.



