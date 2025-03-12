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Galatasaray maçına Türk hakem verilirse, Beşiktaş 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek iddiası! Sosyal medyayı ayağa kaldıran protesto hazırlığı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.03.2025 08:20
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Süper Lig'de yabancı hakem tartışmaları son sürat devam ederken Beşiktaş cephesi, Galatasaray ile oynayacakları lig maçına yabancı hakem isteğini TFF'ye iletmişti. Federasyondan henüz resmi cevabı alamayan siyah-beyazlıların ilginç bir protestoya hazırlandığı iddia edildi.

Galatasaray maçına Türk hakem verilirse, Beşiktaş 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek iddiası! Sosyal medyayı ayağa kaldıran protesto hazırlığı...

Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendirecek Beşiktaş-Galatasaray maçı için siyah-beyazlılar yabancı hakem talebinde bulunmuş ve federasyondan cevap beklediğini iletmişti.

"AYNI HAKEM YÖNETSİN"

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray-Fenerbahçe maçını yöneten Slavko Vincic'in kendi maçlarını da yönetmesi için TFF'ye çağrıda bulunmuştu. Beşiktaş-Galatasaray maçına da tıpkı Galatasaray-Fenerbahçe maçında olduğu gibi yabancı hakem isteyen siyah-beyazlılar, TFF'den henüz istediği cevabı alamadı.

PROTESTO HAZIRLIĞI İDDİASI

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Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde; Galatasaray derbisine Türk hakem atanırsa, Beşiktaşlı futbolcuların sahada formalarını çıkararak beş kırmızı kart görüp maçı bırakmayı planladıkları öğrenildi.

TFF'DEN YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Yabancı hakem için 'asla' demedim. Kulüpler şunu istedi, bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız. Birlikte oturup karar alacağız. Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili de verilmiş kesin bir kararımız yok. Yeniden değerlendirme yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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