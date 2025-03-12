Galatasaray maçına Türk hakem verilirse, Beşiktaş 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek iddiası! Sosyal medyayı ayağa kaldıran protesto hazırlığı...

Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendirecek Beşiktaş-Galatasaray maçı için siyah-beyazlılar yabancı hakem talebinde bulunmuş ve federasyondan cevap beklediğini iletmişti.

"AYNI HAKEM YÖNETSİN"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray-Fenerbahçe maçını yöneten Slavko Vincic'in kendi maçlarını da yönetmesi için TFF'ye çağrıda bulunmuştu. Beşiktaş-Galatasaray maçına da tıpkı Galatasaray-Fenerbahçe maçında olduğu gibi yabancı hakem isteyen siyah-beyazlılar, TFF'den henüz istediği cevabı alamadı.

PROTESTO HAZIRLIĞI İDDİASI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde; Galatasaray derbisine Türk hakem atanırsa, Beşiktaşlı futbolcuların sahada formalarını çıkararak beş kırmızı kart görüp maçı bırakmayı planladıkları öğrenildi.

TFF'DEN YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Yabancı hakem için 'asla' demedim. Kulüpler şunu istedi, bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız. Birlikte oturup karar alacağız. Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili de verilmiş kesin bir kararımız yok. Yeniden değerlendirme yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.