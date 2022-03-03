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''Galatasaray maçında takımı sahadan çekmediğime pişman oldum''

03.03.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, “Galatasaray maçındaki kararları tartışmaya gerek yok. Tartışılacak bir karar yok. Takımı sahadan çekmediğime pişman oldum. Böyle bir rezalet Türk futbolunda bir daha da görülmez” dedi.

''Galatasaray maçında takımı sahadan çekmediğime pişman oldum''

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28’inci haftasında oynayacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen idmanda basın mensuplarına konuşan Kıran, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray maçı ile ilgili, “Maçtaki kararları tartışmaya gerek yok. Tartışılacak bir karar yok. Takımı sahadan çekmediğime pişman oldum. Böyle bir rezalet Türk futbolunda ne görüldü ne de görülecek. Bir daha da görülmez. Yaşananlar yaşandı. Futbol Federasyonu bir yaptırım yapacaktır, böyle bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Bu insanların emeğini çalmak kolay iş değil” ifadelerini kullandı.

‘GALATASARAY’I KURTARMAK İÇİN BUNLARA GEREK YOK’

Rizelilerin maçları seyrettiklerini söyleyen Tahir Kıran, “Bizim maçlarımızı bir canlı yayınlanırken veriyorlar, bir de 3-5 gün sonra bir daha veriyorlar. Galatasaray maçında Gedson’un kaval kemiğine adam basıyor, tersine karar veriyor. Bunu görüntülere bile koymuyorlar. Çok enteresan işler oluyor. Galatasaray’ı kurtarmak için bunlara gerek yok. Galatasaray kendi kendini kurtarır” şeklinde konuştu.

‘BİZ DE SIKINTILIYIZ, ONLAR DA SIKINTILI’

Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak GZT Giresunspor maçı ile ilgili de konuşan Kıran, “Giresunspor maçı inşallah temiz bir maç olur, hakem etkilemez. Giresun da bizim takımımız, Rizespor da. Hak eden kazansın. Biz de sıkıntılıyız, onlar da sıkıntılı. Hakem hataları ve kararlarıyla maçın sonucu yazılmaz, çizilmez. Biz 24 haftadır bağırıyoruz. 24 haftadır ciddi anlamda bize operasyon yapılıyor. İnşallah bitecek diye düşünüyoruz. Zaten bitmezse hakikaten sıkıntı var. Bir takımın üzerine bu kadar oynanmaz. Ben bunun sebeplerini biliyorum, çözdüm. Nereden neyin geldiğini hepsini gayet iyi biliyorum. Onlar için bir zaman tanıyorum. O zaman içerisinde bunu düzelttiler, düzelttiler. Düzeltmezlerse ciddi anlamda Türk futbolunda deprem olacak” dedi.

‘HERKES TAKIMINA SAHİP ÇIKACAK’

Taraftarın elinden geleni yaptığını belirten Kıran, “Taraftar takımına sahip çıkıyor ve bu olaylardan sonra neyin ne olduğunu daha çok gördüler. Bu saatten sonra Rizespor taraftarı, takımına beş elle değil, on beş elle sarılacak. Bize yaşatılanları görüyorlar. Herkes takımına sahip çıkacak. Memleketimize sahip çıkacağız. Burası bizim vatanımız, başka Rize yok. Hepimiz elimizdeki tüm gücümüzle Rizespor’a sahip çıkacağız ve Rizespor hak ettiği yerlere gelecek” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
DERDİNİ 1.LİG'TE ANLATIRSIN YAVRUM ;)
böyle bi rezalet bi daha görülmez mi? başkan cinconun maçlarına bak hepsi rezillik.bi daha görmek istiyorsan bu hafta konya maçına bak şikecilerin.
Rize KÜMEYE !!!

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