Galatasaray maçında yaptığı 3-1 hareketi infial yaratmıştı! A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman çok sert konuştu: Fenerbahçe umurumda değil!

Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran aynı zamanda A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, sezon öncesi Galatasaray ile oynanan hazırlık maçında Galatasaray Futbol Takımı'nın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maça gönderme yaparak, maçın ardından 3-1 işareti yapmıştı.

Ataman'ın bu hareketi sonrası Fenerbahçe Kulübü, Ergin Ataman görevde olduğu sürece A Milli Takım'a hiçbir oyuncusunu göndermeyeceğini açıklamıştı.

ATAMAN'DAN ÇOK SERT AÇIKLAMALAR

Yaşanan bu durumu değerlendiren A Milli Takım ve Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin milli takıma oyuncu göndermeme kararına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE UMURUMDA DEĞİL"

Sırp basınından Meridian Sports'a konu hakkında konuşan Ataman, "İlgilenmiyorum, ben milli takım koçuyum. Benim patronlarım Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türk Devleti'dir. Ben işimi yapmaya devam ediyorum ve inanıyorum ki Türkiye'deki tüm oyuncular milli takım için oynamayı seviyor. Ayrıca milli takım için oynamak çok önemli. Diğer şeyler benim alanıma girmiyor. Ben orada olacağım ve umuyorum ki tüm oyuncular o maçlarda ve ardından Avrupa Şampiyonası'nda olacaklar." ifadelerini kullandı.