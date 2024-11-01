SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray maçında yaptığı 3-1 hareketi infial yaratmıştı! A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman çok sert konuştu: Fenerbahçe umurumda değil!

Galatasaray maçında yaptığı 3-1 hareketi infial yaratmıştı! A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman çok sert konuştu: Fenerbahçe umurumda değil!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.11.2024 15:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin milli takıma oyuncu göndermeme kararına ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu. Ataman açıklamasında Fenerbahçe'nin umurunda olmadığını söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray maçında yaptığı 3-1 hareketi infial yaratmıştı! A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman çok sert konuştu: Fenerbahçe umurumda değil!

Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran aynı zamanda A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, sezon öncesi Galatasaray ile oynanan hazırlık maçında Galatasaray Futbol Takımı'nın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maça gönderme yaparak, maçın ardından 3-1 işareti yapmıştı.

Ataman'ın bu hareketi sonrası Fenerbahçe Kulübü, Ergin Ataman görevde olduğu sürece A Milli Takım'a hiçbir oyuncusunu göndermeyeceğini açıklamıştı.

ATAMAN'DAN ÇOK SERT AÇIKLAMALAR

66f4964e841f59ed3eed4e35

Yaşanan bu durumu değerlendiren A Milli Takım ve Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin milli takıma oyuncu göndermeme kararına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE UMURUMDA DEĞİL"

aa-20241025-36014926-36014923-fenerbahce-beko-panathinaikos

Sırp basınından Meridian Sports'a konu hakkında konuşan Ataman, "İlgilenmiyorum, ben milli takım koçuyum. Benim patronlarım Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türk Devleti'dir. Ben işimi yapmaya devam ediyorum ve inanıyorum ki Türkiye'deki tüm oyuncular milli takım için oynamayı seviyor. Ayrıca milli takım için oynamak çok önemli. Diğer şeyler benim alanıma girmiyor. Ben orada olacağım ve umuyorum ki tüm oyuncular o maçlarda ve ardından Avrupa Şampiyonası'nda olacaklar." ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ergin Ataman son dakika fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Eğlence mekanında akılalmaz anlar

Eğlence mekanında akılalmaz anlar

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı! Çuvalı kestikten sonra kırmızı terliği ile birlikte...

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı! Çuvalı kestikten sonra kırmızı terliği ile birlikte...

Derbinin olay hakemi için çarpıcı iddia! Gelir kapısı yapmışlar, milyonlar kazanıyorlar

Derbinin olay hakemi için çarpıcı iddia! Gelir kapısı yapmışlar, milyonlar kazanıyorlar

G.Saray'a para yağıyor, rekor! 4 ayda oldu...

G.Saray'a para yağıyor, rekor! 4 ayda oldu...

Muhabirin burnunu kırmıştı! Cezası açıklandı...

Muhabirin burnunu kırmıştı! Cezası açıklandı...

Rakipleri çok kızdırdı! İşte F.Bahçe'nin yeni otobüsü

Rakipleri çok kızdırdı! İşte F.Bahçe'nin yeni otobüsü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.