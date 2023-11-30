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Galatasaray maçının ardından Manchester United'dan ilginç talep! Men edilme ihtimalleri bile var

30.11.2023 14:30 | Son Güncelleme:
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Manchester United, Galatasaray mağlubiyeti sonrası UEFA'ya flaş bir talepte bulundu. Fransız ekibi Nice'in de sahibi olan Sir Jim Ratcliffe'in Manu'dan hisse satın almasından sonra İngiliz ekibinin UEFA'dan Şampiyonlar Ligi formatında değişiklik yapılmasını istediği iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelen ve sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılarak kötü gidişini sürdüren Manchester United için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEĞİŞİKLİK

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Şampiyonlar Ligi'nde gelecek yıl uygulanacak lig sistemine itiraz eden Manchester United, bu formatta değişiklik yapılmasını UEFA'dan talep etti. Galatasaray mağlubiyetinin ardından bu işe hız veren İngiliz devi, raporlarını sundu.

NEDEN DEĞİŞİKLİK İSTİYORLAR?

Galatasaray_vs_Manchester_United

UEFA'nın kurallarına göre, hiçbir kişi ya da kuruluş, UEFA müsabakalarında birden fazla kulüp sahibi olamıyor. Hem Nice'nin hem de Manchester United'ın hisse sahibi olan Sir Jim Ratcliffe, Manchester United için durumu zora sokuyor.

Nice'in sahibi olan Sir Jim Ratcliffe'in Manchester United'dan hisse satın alması sonrası bu kural nedeniyle İngiliz ekibinin UEFA'dan men cezası alabileceği iddia edilmişti.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

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UEFA Başkanı Ceferin, "Biz sadece Manchester United ile ilgilenmiyoruz. Başka bir kulüp almak isteyen 5 ya da 6 kulüp sahibi var. Önümüzde iki seçenek var; ya kuralları böyle tutacağız ya da aynı turnuvada oynamalarına izin vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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