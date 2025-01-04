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Galatasaray maçının ardından Stanimir Stoilov da hakemleri hedef aldı! "Kendilerini geliştirmeliler..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
04.01.2025 23:29
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve doğru yolda olduklarını bir kez daha gördüklerini söyledi.

Galatasaray maçının ardından Stanimir Stoilov da hakemleri hedef aldı! "Kendilerini geliştirmeliler..."

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov değerlendirmelerde bulundu.

"GELİŞMEK İÇİN HER ŞEYİMİZİ VERMELİYİZ"

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İki takımın da iyi bir futbol oynadığını söyleyen Stoilov, “Bence bugün iki takım adına da güzel bir futbol oynandı. İki takım da istediği futbolu yansıtmaya çalıştı. Sert bir mücadele vardı. İki takım da kazanmak istedi. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. İlk yarı Galatasaray ikinci yarı biz daha iyiydik. Bizim için önemli şeylerden biri de buraya gelip futbol oynamak, kazanmak için sahaya çıkmak ve kendi oyun mantalitemizi yansıtmaktı. Bunu yaptığımız için mutluyum. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Kendimizi geliştirmeliyiz. Doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gördük. Genç bir takımız. Gelişmek için her şeyimizi vermeliyiz” diye konuştu.

"KULÜP STRATEJİMİZ YETENEKLİ, GENÇ VE GELİŞİME AÇIK OYUNCULAR BULMAK"

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Göztepe’nin kulüp stratejisinin genç ve gelişime açık futbolcularla oynayıp gelişimlerini sağlamak olduğunu vurgulayan Bulgar teknik adam, “Aslında kulüp olarak stratejimiz yetenekli, genç ve gelişime açık oyuncuları bulmak, onların gelişimini sağlamak ve bu şekilde güçlü bir takım oluşturmak. Maç öncesi hücum pozisyonumuzda bazı sıkıntılar vardı. Bu pozisyonda oynayan Sadece Romulo hazırdı. Juan sadece birkaç antrenmana çıktı Matsuki’nin de esas pozisyonu santrfor değil. Tabii ki maçla ilgili planlarımızı bu durum etkiledi. Genç oyuncularda bazen öz güven eksikliği olabiliyor. Fakat onlar gerçekten gelişime açık ve hırslı oyuncular, çok özverililer. Benim de hoca olarak işlerimden en önemlisi gelişimleri için sürekli onları zorlamak, en iyi seviyeye gelmeleri için onlarla beraber çalışmak. Oyuncularımın her maç ve her antrenman daha iyi olmaları için çalışıyorum. Bunun için kendimi sürekli zorluyorum” açıklamasında bulundu.

"HAKEMLER KENDİLERİNİ GELİŞTİRMELİLER"

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Türk futbolunda hakemlere değil sahaya odaklanılması gerektiğini belirten Stoilov, “Hakemler hakkında konuşmak benim işim değil. Takımımda çözmem gereken yeterince sorun var. Bunlarla ilgileniyorum. Genel olarak futbolun içindeki herkes hocalar, başkanlar, kulüpler hakemle ilgili fazla konuşmamalı. Hakemlerin de kendilerini sürekli geliştirmeleri için sağlıklı ortamı sağlamalılar. Hakemler de kendilerini her zaman geliştirmeliler. Bu da onlar için bir zorunluluk ki bizim de sahada sağlıklı bir mücadele vermemize olanak sağlasınlar. Bence Türk futbolunda herkes hakemlerden çok sahaya odaklanmalı” ifadelerini kullandı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
2 - 1
Göztepe Göztepe

Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig Göztepe galatasaray
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