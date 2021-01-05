SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor
  4. Galatasaray maçının kahramanı Erdon Daci konuştu: Çok mutluyum

Galatasaray maçının kahramanı Erdon Daci konuştu: Çok mutluyum

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 05.01.2021 21:30 | Son Güncelleme

Galatasaray ağlarını 2 kez sarsan Erdon Daci, karşılaşma sonrasında konuştu.

Galatasaray maçının kahramanı Erdon Daci konuştu: Çok mutluyum

Konyaspor'un Galatasaray'ı 4-3 yendiği maçta iki gol kaydeden Erdon Daci maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı çok iyi bir futbol oynadıklarını ifade eden Erdon Daci, "Çok mutluyum. Önemli olan Galatasaray gibi bir rakibe karşı 3 puan aldık. Hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Kötü de oynasam bana güveniyor. O güveni boşa çıkarmak istemedim. 2 gol attım. 2 golü de Alper Uludağ ağabeyime armağan ediyorum" dedi.

Cikalleshi hakkında da konuşan Daci, "Cikalleshi savaşçı bir oyuncu. Çok yardım etti. Onun sayesinde 2 gol attım diyebilirim" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
''Bu güzel galibiyetin üzerine ayran içmek istiyorum''''Bu güzel galibiyetin üzerine ayran içmek istiyorum''
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı
Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Omar futbola geri dönebilecek mi? İşte son durumu...
Omar futbola geri dönebilecek mi? İşte son durumu...
Berat Özdemir transferinde mutlu son! Anlaşma tamam!
Berat Özdemir transferinde mutlu son! Anlaşma tamam!
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası!
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
Süper Lig'de korkutan olay
Süper Lig'de korkutan olay
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Efsane isim hayatını kaybetti
Efsane isim hayatını kaybetti
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
Yılın ilk bombası! İşte yeni takımı...
Yılın ilk bombası! İşte yeni takımı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray maçının kahramanı Erdon Daci konuştu: Çok mutluyum
Galatasaray maçının kahramanı konuştu: Çok mutluyum
Marius Sumudica: "Bu güzel galibiyetin üzerine ayran içmek istiyorum"
''Bu güzel galibiyetin üzerine ayran içmek istiyorum''
Konyaspor 1-1 Çaykur Rizespor (Maç sonucu)
Konya'da puanlar paylaşıldı
İsmail Kartal: “Sezon başından beri bir şanssızlık yaşıyoruz”
İsmail Kartal: “Sezon başından beri bir şanssızlık yaşıyoruz”
Hatayspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 3-1
Hatayspor'dan 3 gollü 3 puan
Konyaspor'da 3 pozitif vaka
Konyaspor'da 3 pozitif vaka
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.