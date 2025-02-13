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Galatasaray maçının olay hakemi Jakob Sundberg'e ev hapsi gibi ceza! Danimarka'dan hiç beklenmeyecek hareket

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.02.2025 13:02
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Geçtiğimiz hafta oynanan olaylı Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi Jakob Sundberg, ülkesi Danimarka'da da gündeme oturmayı başardı. Mertens'in penaltı pozisyonuna müdahale etmeyerek maçın hakemini VAR monitörüne çağırmayan Jakob Sundberg büyük tartışmalara yol açmıştı. Penaltı kararının ardından Adana Demirspor maçtan çekilmiş ve Galatasaray maçı hükmen kazanmıştı. Jakob Sundberg için ülkesi Danimarka'da hiç de alışık olmadığımız bir olay yaşandı.

Galatasaray maçının olay hakemi Jakob Sundberg'e ev hapsi gibi ceza! Danimarka'dan hiç beklenmeyecek hareket

Galatasaray-Adana Demirspor maçının gizli kahramanı Jakob Sundberg, Danimarka'da da ünlü oldu. Mertens'in penaltı pozisyonuna karışmamasıyla eleştiri odağı haline gelen Jakob Sundberg şu sıralar aranan adam haline geldi.

TFF KARARINI VERDİ! JAKOB SUNDBERG KOVULDU

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Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşanan pozisyondan sonra sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da pozisyonun penaltı olmamaya daha yakın olduğunu söylemişti. TFF, Jakob Sundberg'in hatalı kararı sonrası ilk hamleyi yaptı ve görevine son verdi.

ÜLKESİNDE HERKES ONUN PEŞİNDE!

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Yaşanan bu kadar olayın ardından Danimarka basını Jakob Sundberg ile röportaj yapabilmek için sıraya girdi. Durumu fark eden Danimarka Futbol Federasyonu, Jakob Sundberg'e zarar gelmemesi için tüm röportaj tekliflerinin reddedilmesini istedi. Hiçbir kanala konuşamayan Jakob Sundberg, uzunca bir süre medya önüne çıkamayacak.

ÜLKESİNDE GÖREV VERİLDİ

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Sundberg, Danimarka Ligi'nde bu hafta oynanacak 3. sıradaki Randers ile lider FC Kopenhag arasında oynanacak kritik maça VAR hakemi olarak atandı.

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Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Hakem Adana Demirspor VAR galatasaray
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