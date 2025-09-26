SPOR

Galatasaray mağlubiyeti sonrası Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan olay açıklama: Galatasaray'ı 6-1 yenebilirdik!

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray’a 1-0 kaybedilen maç sonrası sert açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Bugün tarihi farkla uğurlayabilirdik. Futbolun adaleti olsa maç 6-1 biterdi” dedi. Alanyaspor’un 23 isabetli şut attığını hatırlatan başkan, Galatasaraylı yöneticilerin de aynı düşüncede olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında lider Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Galatasaray olurken, Alanyaspor etkili oyunuyla dikkat çekti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu oldukça dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TARİHİ FARKLA UĞURLAYABİLİRDİK"

"Bugün sahada bir futbol dersi vardı. İnşallah bunu herkes görmüştür. Bugün tarihi farkla Galatasaray'ı uğurlayabilirdik. Galatasaray yönetimi de aynı şeyi düşünüyor."

"FUTBOLUN ADALETİ OLSA 6-1 BİTERDİ"

"Bugün tarihi bir farkla Galatasaray'ı buradan uğurlayabilirdik, Galatasaraylı yöneticiler de aynı düşüncede. Futbolun adaleti olsa bu maç 6-1, 5-1 biterdi ve tarihi bir fark olurdu. 23 tane isabetli şut atmışız, Galatasaray 7 tane isabetli şut atmış."

