Galatasaray mağlubiyeti sonrası Juventus'un yıldızı Locatelli'den itiraf! "Ağlamak istiyorum"

Juventus’ta Manuel Locatelli, Galatasaray yenilgisi sonrası duygularını saklamadı. Büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten İtalyan yıldız, takımın sahada kalbini ortaya koyduğunu vurguladı. Locatelli, bu mücadelenin sezon sonuna kadar kendilerine güç vereceğini söyledi.

Cevdet Berker İşleyen
Juventus forması giyen Manuel Locatelli, Galatasaray karşılaşmasının ardından duygusal açıklamalarda bulundu. Elenmelerinin ardından büyük üzüntü yaşadığı görülen İtalyan orta saha, mücadeleye olan inançlarını ve sahaya koydukları karakteri vurguladı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Locatelli, hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

"AĞLAMAK İSTİYORUM"

"Dürüst olmak gerekirse, ağlamak istiyorum çünkü çok inandık, her şeyimizi verdik, kalbimizi verdik! Maalesef ilk maçta bu maçı zorlaştıran bir skor oldu ama bu maçta tüm takım arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Stadyuma, taraftarlarımıza da içtenlikle teşekkür ediyorum. İnanılmazdı. Bu tü maçlar insanların kalbinde kalır. Maalesef bir şey elde edemedik ancak sezon sonuna kadar taşıyacağımız bir enerji topladık."

Takım olarak sahada ellerinden geleni yaptıklarını belirten 26 yaşındaki futbolcu, mücadele ruhunu sezonun geri kalanına taşımaları gerektiğini ifade etti.

Locatelli sözlerini, "Bu maçta elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı biliyorum. Bunu yanımızda taşımalı ve böyle devam etmeliyiz." diyerek tamamladı.

