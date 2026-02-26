SPOR

Galatasaray turladı, kasa doldu taştı! Cimbom'a Şampiyonlar Ligi'nden çılgın gelir

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus’u iki maçta da mağlup ederek adını son 16’ya yazdırdı. Temsilcimiz bu başarısıyla önemli bir geliri de cebine koymuş oldu. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus karşısında sergilediği etkili performansla adını bir üst tura yazdırdı. İlk maçta 5-2’lik skorla avantaj yakalayan Sarı-Kırmızılılar, rövanş mücadelesinde 3-0 yenilse de uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 3-2'lik skorla İtalyan ekibini organizasyonun dışına itti.

DEV GELİR

Galatasaray turladı, kasa doldu taştı! Cimbom a Şampiyonlar Ligi nden çılgın gelir 1

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, son 16 turuna yükselmenin karşılığı olarak 11 milyon Euro’luk geliri garantiledi. Devler Ligi’nde şu ana kadar elde edilen toplam gelir ise 53,5 milyon Euro’ya ulaştı.

HEDEF ÇEYREK FİNAL

Galatasaray turladı, kasa doldu taştı! Cimbom a Şampiyonlar Ligi nden çılgın gelir 2

Cim-Bom, çeyrek finale kalması halinde 12,5 milyon Euro daha kazanma hakkı elde edecek. Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli bir başarıya imza attı.

