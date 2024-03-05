Galatasaray mağlubiyetinin ardından Beşiktaş'a bir şok daha geliyor...

Bu sezon ligde kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı uzun süre önce tükenmişti. Matematiksel olarak ise bu hafta Galatasaray'ın kazanması durumunda havlu atmış olacak.

UZUN ZAMAN SONRA BU KADAR ERKEN...

Beşiktaş, uzun süre sonra ligin bitimine 9 hafta kala şampiyonluk yarışından matematiksel olarak kopacak gibi... Ligin ikinci yarısından da önce şampiyonluk şansı görülmeyen siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın kazanmasıyla matematiksel olarak da bitecek.

TARAFTARLAR BİR HAYLİ ÜZGÜN

Takımın içinde bulunduğu kötü durumdan dolayı Beşiktaş taraftarı bir hayli üzgün durumda. Önümüzdeki sene için iyi transferler bekleyen siyah-beyazlılar, seneye şampiyon olup bu sezonu unutmak istiyor.





