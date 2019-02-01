Galatasaray Maicon'un sözleşmesini askıya aldı

Galatasaray'da Christian Luyindama transferinin ardından yabancı sayısı 15'e ulaştı ve sarı-kırmızılılarda Brezilyalı stoper Maicon'un sözleşmesi askıya alındı. Çin'de transfer dönemi 28 Şubat, Japonya'da 29 Marta, Brezilya'da ise 3 Nisan'da kapanacak. Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Maicon, instagram üzerinden bugün kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı. Maicon, "Hep beraber, teşekkürler Tanrım" diyerek Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı.

GALATASARAY'IN YABANCILARI

-Badou Ndiaye

-Mitroglou

-Onyekuru

-Diagne

-Fernando

-Feghouli

-Muslera

-Maicon

-Belhanda

-Nagatomo

-Linnes

-Mariano

-Marcao

-Donk

-Luyindama

(SPORX)

