Galatasaray Manchester City'nin yıldızı için devrede! Mertens'in yerine gelecek

Süper Lig'de üçüncü şampiyonluğuna her geçen gün yaklaşan Galatasaray'da önümüzdeki senenin kadro yapılanması şimdiden belirlenmeye başlıyor. Kariyer sezonunu geçiren Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen'i takımda tutmak için çabalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'da 10 numara pozisyonu için de harekete geçilecek.

MERTENS TAKIMDAN AYRILACAK

38 yaşındaki Belçikalı yıldız Dries Mertens'in takımdan ayrılığı yüksek ihtimal gibi gözükürken Sarı-Kırmızılılar bu bölgeye Manchester City'den bir süper yıldız düşünüyor.

CITY'NİN YILDIZI ASLAN OLUYOR

Mancheser City'nin Portekizli oyuncusu Bernardo Silva'yı listesine aldı.

İngiliz kulübünde gelecek sezon yapılması beklenen kadro planlamasında düşünülmeyen 30 yaşındaki oyuncu için Galatasaray devreye girdi.

Bir yıl daha kontratı bulunan Portekizli futbolcuyla Galatasaray'ın menajerler aracılığıyla temas kurduğu öğrenildi.

GALATASARAY'IN RAKİBİ BENFICA

A Bola Gazetesi de Manchester City'nin satmaya karar verdiği 30 yaşındaki oyun kurucuya Galatasaray'ın dışında Benfica'nın da talip olduğunu yazdı. Haberde Portekiz ekibinin, Bernardo Silva'nın istediği maaşı karşılamakta zorluk yaşayabileceği de ifade edildi.

Kaynak: SporX